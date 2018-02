Robotul CIMON face parte dintr-un experiment care vrea sa afle cum pot oamenii si masinile pot sa lucreze impreuna.

CIMON, un robot zburator in forma unei sfere, cu un aspect care se aseamana cu un chip zambitor, iubitor de muzica si posesor al unui vocabular compus din peste 1.000 de cuvinte si propozitii, se va alatura in a doua parte a acestui an echipajului prezent la bordul Statiei Spatiale Internationale.

CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) a fost conceput pentru a pluti si pentru a zbura in jurul ISS, oferind asistenta tehnica, avertizand in privinta defectarii unor sisteme si a unor pericole potentiale, dar si pentru a furniza astronautilor iesiti pe orbita o sursa agreabila de divertisment.

Noul robot are un creier electronic inzestrat cu inteligenta artificiala, detine un ecran de afisare cu diagonala de opt inch si este echipat cu propulsoare cu elice, pentru a se deplasa in conditii de imponderabilitate.

Acest robot de culoare alba, ce are o greutate de cinci kilograme si marimea unei mingi medicinale, va functiona ca un "prieten special" la bordul ISS, a declarat geofizicianul german Alexander Gerst.

Creat in cadrul unui experiment care doreste sa afle modul in care oamenii si masinile pot sa lucreze impreuna, CIMON va fi programat pentru a recunoaste vocea si chipul profesorului Gerst, dar si pentru a difuza cântecele preferate ale astronautilor de pe ISS.

Alexander Gerst si CIMON vor colabora la un experiment care studiaza cristalele, vor rezolva un cub Rubik si vor executa sarcini medicale in timpul carora aceasta drona va functiona ca o camera video zburatoare si inteligenta. Proiectul a fost coordonat de cercetatorul Till Eisenberg.

CIMON se va alatura profesorului Alexander Gerst la bordul ISS in cadrul viitoarei misiuni Horizon a Agentiei Spatiale Europene (ESA), care se va desfasura in perioada iunie - octombrie.

Prima testare a dronei in conditii de microgravitatie va avea loc luna viitoare in cadrul unui zbor pe orbita operat de agentia germana spatiala (DLR).

Un avion Airbus A310 modificat va fi lansat pe o traiectorie ascendenta si abrupta pana la o altitudine mare, de unde va replonja apoi brusc spre Terra, pentru a simula efectele starii de imponderabilitate, intrucat gravitatia nu va mai fi resimtita in aceste conditii timp de aproximativ 20 de secunde.

Versiunile viitoare ale dronei CIMON vor putea sa incorporeze brelocuri cu laser, brate si "mâini" mecanice, dar si abilitatea de a "citi" expresiile faciale ale astronautilor, pentru a-si da seama daca acestia sunt stresati, tristi sau furiosi.

Sursa: Agerpres