Sonda spatiala chineazeasca Tiangong-1 se va prabusi pe Pamant in jurul datei de 3 aprilie.

Satelitul care a fost scapat de sub control in 2016 se afla acum pe orbita in jurul Pamantului si se va prabusi pe 3 aprilie, spun specialistii.

Sonda, care cantareste 8.5 tone, are la bord o substanta toxica numita hidrazina. Nimeni nu stie exact unde vas se va prabusi, insa expertii au stabilit deja cateva zone unde riscul de impact este mult mai mare.

Printre acestea se numara: nordul Chinei, centrul Italiei, nordul Spaniei, Noua Zeelanda, Orientul Mijlociu, sudul Africii, America de Sud si statele din nordul SUA.

Locul exact va fi cunoscut cu doar cateva saptamani inainte de prabusire. Deocamdata stim ca zonele cu risc sunt cele situate intre 43 de grade latitudine nordica si 43 de grade latitudine sudica.

Cand va intra in atmosfera Terrei, mare parte din sonda va lua foc si va arde, insa vor ramane unele resturi, intre 10 si 40% din materia satelitului. Acestea vor cadea pe Pamant. Iar unele ramasite pot contine o cantitate mare de hidrazina, aproape 99 kg.

Hidrazina este folosita pe post de combustibil, pentru alimentarea rachetei spatiale, iar expunerea pe termen lung la aceasta toxina poate produce cancer. Este un lichid incolor, uleios, care se cristalizeaza sub forma unor particule albe.

Pe termen scurt, expunerea la hidrazina poate duce la iritarea ochilor, nasului, gatului, dureri de cap, ameteala, greata, dermatita de contact.

Sonda spatiala Tiangong-1 a fost lansata in 2011, pentru a contribui la lansarea unei statii spatiala. In prezent, se afla pe orbita la o altitudine de aproximativ 300 km si se apropie tot mai mult.

Incidentele de acest fel sunt destul de frecvente. Din fericire, pana acum nimeni nu a fost ranit vreodata de resturile satelitilor prabusiti.