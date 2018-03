Incalzirea globala pune in pericol statuile gigantice de pe Insula Pastelui.

Insula Pastelui, unde se afla misterioase statui gigantice, este tot mai afectata de cresterea nivelului marilor. Pana in anul 2100, nivelul apei va creste cu aproape 2 metri, iar insula risca sa dispara complet.

Uriasele statui din piatra, construite aici cu sute de ani in urma, vor disparea si ele.

Nimeni nu stie deocamdata in ce scop au fost ridicate si nici prin ce metoda. Un alt mister il constituie disparitia culturii Rapa Nui, care a construit aceste statui.

Insula a fost descoperita de colonistii olandezi in anul 1722. Bucata de uscat este izolata in sudul Oceanului Pacific, la o distanta de peste 2.000 km de cel mai apropiat vecin.

Istoricii incearca de mult timp sa afle ce s-a intamplat cu primii locuitori ai insulei si cum au reusit ei sa construiasca giganticele statui. Din pacate, insula si statuile risca sa dispara in curand, fara sa-si dezvaluie secretele.

Conform studiilor, insulele joase din Pacific sunt deja afectate de cresterea nivelului oceanelor. Micutele insule Kiribati, Marshall si atolii de langa Fiji sunt deja in pericol sa fie acoperite de ape. La fel si Insulele Solomon.

In prezent, Insula Pastelui are doar 6.000 de locuitori si atrage anual peste 100.000 de turisti. Acestia vin sa vada cele 887 de statui misterioase, care au o inaltime medie de 4 metri. Insula este afectat deja de eroziunea apelor, unele plaje nisipoase disparand sub ape.

Statuile ridicate de populatia Rapa Nui sunt numite Moai si reprezinta figuri umane. Ele au fost construite probabil intre anii 1160 - 1680.

Istoricii cred ca figurile sunt intruchipari ale zeilor sau ale stramosilor acestei populatii disparute.