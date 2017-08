Ploaia de stele Perseide va atinge punctul maxim in noaptea de 12 august.

Se apropie un fenomen astronomic mult asteptat in fiecare an: ploaia de stele Perseide. Fenomenul are loc in fiecare an, dar de fiecare data este diferit, putand fi observate mai multe sau mai putine "stele cazatoare".

Anul acesta insa, au aparut multe articole in presa internationala, conform carora Perseidele din 2017 vor fi cel mai spectaculos fenomen astronomic din istoria omenirii.

Astfel, am putea vedea un numar record de meteori - zeci de mii pe ora, iar fenomenul ar putea fi observat inclusiv ziua.

Dar este oare adevarat? Expertii NASA au decis sa puna capat acestor zvonuri, care nu au nicio baza reala si sa explice care este adevarul.

Din pacate, iubitorii de fenomene de acest fel vor fi dazamagiti. In timpul ploii de stele Perseide nu pot fi vazuti zeci de mii de meteori pe ora, ci numai cateva sute.

De fapt, in mod normal putem vedea intre 80 si 100 de meteori pe ora, recordul fiind atins in anul 1993, cand au putut fi observate 300 de stele cazatoare pe ora.

Anul trecut au fost doar 200 de meteori pe ora, iar anul acesta vom vedea si mai putini, din cauza Lunii, care va fi destul de luminoasa si va masca trecerea meteorilor mai mici, spune Bill Cooke, de la Marshall Space Flight Center, potrivit Space.com.

Perseidele au loc in fiecare an, iar anul acesta vom putea vedea, probabil, in jur de 150 meteori pe ora, spun astronomii. AICI poti citi mai multe informatii despre ploaia de meteori Perseide.

Cele mai spectaculoase ploi de stele sunt Leonidele, care au loc in fiecare an in luna noiembrie.

Pe 12 noiembrie 1833 a avut loc o adevarata "furtuna de meteori", fiind observati in jur de 100.000 de meteori pe ora, adica 20-30 pe secunda. Evenimentele de acest fel sunt insa foarte rare, precizeaza expertii NASA.