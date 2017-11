Anul acesta, in mai multe regiuni au fost auzite sunete asurzitoare, similare unor explozii.

Ultimul incident de acest fel a avut loc chiar saptamana trecuta, in statul Alabama, SUA. In total, anul acesta au fost raportate 64 de "boom-uri", cele mai multe in diferite zone din Statele Unite si Marea Britanie.

Desi oamenii de stiinta au incercat sa gaseasca o explicatie, o sursa a zgomotului, deocamdata nu au reusit. Posibile explicatii iau in calcul avioane supersonice, meteoriti care explodeaza in atmosfera terestra sau explozii produse la sol.

Din pacate, nu exista dovezi clare pentru niciuna din aceste teorii, scrie Daily Mail.

NASA precizeaza ca nu poate fi vorba de meteoriti sau de avioane supersonice, iar Institutul Geologic din SUA anunta ca zgomotul nu provine de la cutremure sau miscari tectonice.

Numarul acestor incidente creste tot mai mult in ultima perioada si in cele mai multe cazuri nu exista o explicatie clara.

Totusi, au fost si cateva situatii in care s-a aflat sursa zgomotului asurzitor. Pe 17 noiembrie, in Laponia s-a inregistrat un boom produs de arderea unui meteorit in atmosfera, la fel si pe 27 octombrie, in Peninsula Eyre.

Iar in Florida, pe 7 mai, au fost auzite zgomote provocate de testarea unor avioane supersonice ale armatei.