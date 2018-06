Un studiu prezinta concluzii surprinzatoare despre durata unei zile pe Terra.

Cercetatorii de la Universitatea Columbia si Universitatea Wisconsin-Madison au realizat un studiu prin care arata cat de mult a variat durata unei zile pe Terra, in decursul timpului.

Astfel, in urma cu 1,4 miliarde de ani, o zi pe Terra nu avea 24 de ore, ci numai 18 ore. Explicatia? Pe atunci, Luna se afla mult mai aproape de Pamant, iar gravitatia ei era mai puternica, influentand astfel modul in care planeta se roteste in jurul axei sale.

Luna se indeparteaza constant de Pamant, cu aproximativ 3,82 cm pe an, iar acest fenomen face ca viteza de rotatie a Pamantului in jurul axei sale sa scada. De aceea, zilele terestre vor deveni din ce in ce mai lungi, scrie The Independent.

Pentru a explica mai bine acest fenomen, cercetatorii compara Terra cu o patinator care incetineste in timp ce se invarte, pe masura ce intinde bratele in jurul sau ca sa-si mentina echilibrul.

Desigur, avand in vedere ca Luna se indeparteaza foarte incet de noi, vor mai trece sute de milioane de ani pana cand durata unei zile terestre va fi semnificativ diferita de cea din prezent, adica va ajunge la 25 de ore.

Expertii au calculat ca durata unei zile creste cu doar 0,00001542857 secunde in fiecare an.

In cadrul studiului, oamenii de stiinta au cercetat roci si sedimente vechi de peste 90 de milioane de ani. Studiul a fost publicat in revista Proceedings of the National Academy of Sciences.