Noul iPad este ideal pentru elevi si studenti, avand specificatii bune si pret accesibil.

Cel mai nou iPad prezentat de Apple are display Retina de 9.7 inci, procesor A10 si cantareste numai 154 grame.

Tableta are o camera foto de 8MP si este compatibila cu Apple Pencil, care trebuie cumparat separat si costa 125 dolari.

In Marea Britanie, gadgetul costa 450 dolari, pentru versiunea cu 32GB si conexiune Wi-Fi, sau 635 pentru varianta care are si conexiune de date mobile. In Statele Unire pretul este de numai 329 dolari.

iPad este disponibil in culorile argintiu, auriu si gri.

Modelul este cu pana la 50% mai rapid ca versiunea anterioara de iPad si ofera de asemenea tehnologie de realitate augmentata.