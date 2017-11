Apple vrea sa foloseasca tehnologia de pe iPhone X pentru a lansa o tableta premium.

Potrivit Bloomberg, care citeaza o sursa anonima din cadrul companiei, Apple lucreaza deja la un nou model de iPad.

Acesta va fi un produs premium si va beneficia de o parte din tehnologia care se regaseste deja la iPhone X.

Este vorba de recunoastere faciala prin Face ID si de ecranul edge-to-edge. Astfel, noua tableta va avea margini foarte subtiri.

Apple nu va folosi insa ecran OLED, pastrand in continuare pentru iPad tenhologia LCD, scriu cei de la Phone Arena.

Noul iPad, care va fi lansat anul viitor, va avea probabil ecran de 10.5 inch si un stylus Apple Pensil imbunatatit, astfel incat desenarea si scrierea vor fi mult mai performante.

Piata tabletelor este in scadere in ultimii ani. Totusi, vanzarile de iPad au adus companiei Apple venituri de 4,8 miliarde de dolari in ultimele trei luni.