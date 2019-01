Deși nu poate garanta pentru autenticitatea filmării, Blass susține că acest clip este realizat de Xiaomi și arată un prototip de tabletă pliabilă.

Modelul este foarte interesant: tableta se transformă în smartphone prin plierea în jos a părților laterale. Rezultă astfel un telefon cu margini curbate dedesubt.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F