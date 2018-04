Vezi comunicatul oficial.

Samsung anunta lansarea oficiala in Romania a noilor televizoare QLED TV 2018. Gama QLED 2018 este versatila, minimalista si se concentreaza pe trei piloni-cheie: Q Style, Q Smart si Q Picture. Acestia ating o serie de caracteristici ce completeaza orice tip de locuința si propun tehnologii inovatoare care reimagineaza modul in care televizorul se integreaza in camera de zi.

Q Style – pentru o experienta completa

Televizorul sta oprit in majoritatea timpului. in aceasta stare este doar un simplu corp de mobilier, fara stil, fara impact. Pornind de la aceasta premiza, una dintre noutatile gamei QLED 2018 este modul Ambient. Aceasta functionalitate noua si inovativa transforma ecranul negru al televizorului intr-un spatiu dinamic, in care utilizatorii vor putea asculta muzica ambientala, vizualiza fotografii sau citi stiri.

De asemenea, pentru televizoarele montate pe perete, modul Ambient poate imita modelul de pe peretele din spatele televizorului pentru a crea un efect vizual uimitor in care televizorul se integreaza in decor, fiind aproape insesizabil. Procesul este simplu si intuitiv si presupune realizarea unei fotografii cu telefonul mobil si trimiterea ei, prin intermediul aplicatiei Samsung SmartThings.

O alta caracteristica importanta a noilor produse a fost data de filosofia Samsung de a renunța la toate elementele care distrag atenția, pentru a lasa loc imaginii pure. Astfel, noul One Invisible Connection este un cablu subtire de fibra optica care este folosit atat pentru alimentare, cat si pentru transmisia de date AV. Au fost eliminate toate cablurile dezordonate pentru ca utilizatorul sa ramana complet fara elemente de distragere in casa sa.

Q Picture – 1 miliard de culori

Tehnologia Quantum Dot livreaza imagini exceptional de clare si profunde. Cele 1 miliard de culori redau 100% volum de culoare si genereaza un contrast exceptional si profund. Astfel, in orice conditii de iluminare a camerei vei putea sa vezi totul pana la cel mai mic detaliu. Vei experimenta garantat culori precise si vibrante in fiecare scena, pentru o imersiune completa in imagine.

Varful de gama al seriei Samsung QLED 2018, modelul Q9F, este disponibil in versiuni de 55”, 65”, respectiv 75” si beneficiaza de avantajele tehnologiei proprietare Direct Full Array Elite, care permite afisarea unor imagini mai detaliate ca niciodata, in special atunci cand este urmarit continut HDR 10+.

Toata gama QLED 2018 foloseste procesorul de imagine QEngine, cladit pe experienta de 30 de ani in industria de semiconductori a companiei Samsung. Acesta permite televizoarelor sa creeze o imagine de o calitate exceptionala, analizand cadrele instant si actualizand fiecare scena pentru a oferi culorile, contrastul si claritatea perfecte.

Q Smart – Mai mult continut, cu mai putin efort

Universul Smart al televizoarelor Samsung QLED 2018 este unul complet, fiind format din aplicatii VOD, globale si locale, aplicatii educationale si de gaming. Continutul poate fi accesat cu usurinta, sistemul de operare Tizen fiind dezvoltat special pentru a fi intuitiv si rapid.

De exemplu, una dintre functionalitatile noi ale sistemului de operare este aceea de a oferi utilizatorilor scurtaturi catre serialele preferate fara a mai fi nevoie sa acceseze aplicatiile de VOD. Totul este conceput la un nivel de securitate maxim, Tizen fiind primul sistem de operare dedicat televizoarele din lume ce a primit certificarile: Common Criteria (CC) si Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Q Smart integreaza si functia Voice Control, cu ajutorul careia utilizatorii pot efectua comenzi vocale pentru a selecta programele preferate si pentru a controla alte dispozitive compatibile. De asemenea, acestia pot controla toate dispozitivele conectate la televizor cu OneRemote, singura telecomanda de care vei mai avea nevoie.