Vezi comunicatul oficial

Panasonic face cunoscut primul televizor OLED Ultra HD cu capabilitate HDR din lume care accepta, totodata, o procesare a imaginii la nivel profesional - Panasonic EZ1000. Acesta evidentiaza intregul potential de contrast si culori al tehnologiei de ecran OLED de ultima generatie, concretizate in imagini de o acuratete unica si o frumusete spectaculoasa. Pentru a furniza sunet de cea mai buna calitate, „Difuzoarele cu lame dinamice” ale modelului EZ1000 au fost optimizate de catre inginerii celebrului brand audio al companiei, Technics.

Cu EZ1000, Panasonic a revolutionat tehnologia utilizata in televiziune pentru a va oferi imagini precise care redau exact ceea ce au intentionat regizorii sa realizeze.

1. Panoul



Panoul OLED HDR master prevazut pe EZ1000 este imbunatatit comparativ cu mult apreciatul model precedent, CZ950, in doua aspecte esentiale. in primul rand, poate reda luminozitatea maxima de aproximativ doua ori mai bine decat un panou OLED conventional. in al doilea rand, poate livra aproximativ intregul spatiu de culoare DCI care a fost acceptat la scara larga ca fiind o componenta esentiala pentru producerea unei imagini cu domeniu dinamic ridicat (HDR), autentice. Acest lucru reprezinta un avans considerabil comparativ cu modelul CZ950.

Alaturandu-se acestor doua progrese majore in ceea ce priveste tehnologia panoului, un filtru Absolute Black (Negru Absolut) absoarbe lumina ambientala si reflexiile, astfel incat partea unei imagini care trebuie sa fie neagra este cu adevarat neagra. in plus, tonul magenta care afecteaza celelalte ecrane OLED in camere luminoase este eliminat complet.

2. Procesarea



Imaginile redate de EZ1000 sunt controlate de cea mai puternica procesare video implementata de Panasonic intr-un televizor de serie – procesorul HCX2 Studio Colour.

O alta caracteristica fara precedent este precizia „Delta Zero”. Acest lucru inseamna ca, datorita sistemului 3D Look Up Table, similar cu cele utilizate de divizia de monitoare profesionale pentru transmisii si realizare a filmelor, Panasonic EZ1000 poate oferi unele dintre cele mai precise culori din universul televiziunii.

De asemenea, procesorul HCX2 solutioneaza una dintre cele mai mari probleme ale televizoarelor: pierderea detaliilor in zone ale imaginii care sunt aproape negre. Unul dintre cele mai importante puncte forte ale ecranului OLED este capacitatea de creare a unui negru profund, extraordinar de bogat. Totusi, pentru a oferi aceste nuante de negru, pixelii OLED sunt practic dezactivati - iar reactivarea acestora necesita o imbunatatire fizica destul de importanta in ceea ce priveste tehnologia. Cu toate acestea, Panasonic poate utiliza informatiile acumulate la proiectarea televizoarelor cu plasma pentru a compensa aceasta caracteristica a tehnologiei panoului OLED, rezultand detalii fara precedent chiar si in cele mai intunecate scene.

3. Calibrat la Hollywood



Panasonic intentioneaza sa continue colaborarea cu renumitul colorist de la Hollywood, Mike Sowa, pentru a calibra fin modelul EZ1000 inaintea lansarii din luna iunie, astfel incat acesta sa livreze imagini care sa corespunda intentiilor originale ale realizatorilor.

De asemenea, datorita Hollywood Lab, Panasonic a putut sa beneficieze de deceniile de experienta, colaborand cu profesionisti de la Hollywood pentru a calibra procesarea HCX2 a televizorului EZ1000. Acest lucru are rolul de a garanta ca televizorul reda imagini care reproduc cu fidelitate viziunea realizatorilor acestora.

Inspirandu-se din traditia indelungata a Panasonic la Hollywood, EZ1000 este dotat cu cateva functii semiprofesionale. De exemplu, EZ1000 permite utilizatorilor profesionisti sa incarce propriile sisteme 3D Look Up Table color de pe card SD sau memorie USB, daca este necesar. De asemenea, modelul include setari de calibrare Imaging Science Foundation (isf) si este compatibil cu sistemul de calibrare Portrait Displays CalMAN. Pentru consumatori, aceste functii reprezinta o dovada suplimentara a nivelului de precizie a imaginii cu adevarat unice a televizorului EZ1000.

4. Panasonic in fiecare etapa



EZ1000 beneficiaza de experienta Panasonic in fiecare etapa a productiei de imagini, de la echipamente de transmisie pana la definirea standardelor industriale si productia de televizoare pentru livingul dumneavoastra. Doar intelegand cu adevarat deciziile care stau la baza procesului de productie, a cerintelor tehnice si a problemelor care pot avea un impact asupra imaginilor pe drumul lor de la sursa la ecran, un producator de televizoare poate obtine precizia de care se bucura modelul EZ1000.

5. Certificari terte



Nu trebuie doar sa ne credeti pe cuvant ca aceasta combinatie fara precedent dintre panou si procesare poate produce imagini de o acuratete nemaiintalnita. Panasonic a solicitat o certificare completa de la grupul independent THX, asigurandu-se ca dumneavoastra experimentati viziunea regizorului asa cum si-a propus acesta.

De asemenea, Panasonic va solicita certificarea „Ultra HD Premium” de la organizatia Ultra HD Alliance din industria audiovizuala pentru EZ1000. Pentru a obtine aceasta certificare, ecranul trebuie sa corespunda multor specificatii exigente privind contrastul, luminozitatea, rezolutia si culorile, definite de Ultra HD Alliance ca fiind necesare pentru o experienta HDR precisa si spectaculoasa.

HDR fara compromisuri



Domeniul de lumina suplimentara si spectrele de culori extinse, asociate cu imaginile cu domeniu dinamic ridicat au revolutionat calitatea imaginii televizoarelor, iar EZ1000 este prevazut cu functii unice pentru a exploata la maximum acest nou si uimitor format.

1. Pregatit pentru viitor

In afara faptului ca este compatibil cu standardul industrial HDR10 (PQ), EZ1000 va fi compatibil si cu noul format HDR Hybrid Log Gamma. Acest lucru inseamna ca televizorul va fi compatibil cu noua generatie de servicii de transmisie HDR asteptate a fi lansate in 2017.

2. Construit pentru HDR



Precizia extrema a culorilor, negrul mult mai profund, detaliile fara precedent in zone ale imaginii care sunt aproape negre si nivelul inalt de luminozitate OLED ale modelului EZ1000 reprezinta o combinatie personalizata pentru a corespunde valorilor HDR extreme de culoare si contrast. Modul in care fiecare pixel al unui televizor OLED isi creeaza propria lumina inseamna, de asemenea, ca uluitoarea luminozitate HDR si nuantele de negru perfecte pot fi afisate simultan pe ecran, fara a crea dungi care distrag atentia sau cercuri de lumina care apar accidental in cazul televizoarelor LCD (care trebuie sa partajeze lumina externa pe mai multe grupuri de pixeli).

Difuzor cu lame dinamice - optimizat de Technics



Imaginile uluitoare redate de televizorul EZ1000 nu au reprezentat singurul obiectiv asupra caruia s-a concentrat compania Panasonic.

Dorind sa ofere cel mai bun sunet pe un televizor OLED, Panasonic a dezvoltat difuzorul cu lame dinamice: un sistem audio incredibil de subtire care include nu mai putin de 14 unitati de difuzoare (opt woofere, patru difuzoare de medii si doua tweetere, plus un radiator pasiv quad pentru a amplifica sunetele joase). in acest scop, inginerii celebrului brand audio Technics au fost implicati in fiecare etapa a dezvoltarii difuzorului cu lame dinamice, de la proiectarea mecanica si a circuitelor electrice pana la optimizarea sonica.

Sistem de operare inteligent, de ultima generatie

EZ1000 este prevazut cu un nou sistem de operare inteligent My Home Screen 2.0 conceput pentru a oferi utilizatorilor o experienta foarte placuta si intuitiva prin intermediul tuturor surselor de continut disponibile in prezent telespectatorilor.

Noul sistem de operare, dezvoltat recent, include functii precum foldere favorite pentru utilizatori multipli, un buton My App pe telecomanda care poate fi personalizat pentru acces mai rapid la continutul dumneavoastra preferat si o aplicatie Media Player modernizata care accepta continutul 4K HDR10 si continutul Hybrid Log Gamma.

EZ1000 va accepta streaming 4K HDR de la Netflix, Amazon si YouTube 65EZ1000 include protocolul simplu de descoperire dispozitive Control4 si asteapta certificarea Connects with Control4. De asemenea, televizorul OLED va fi trimis la Crestron pentru a obtine certificarea Crestron.

Design impresionant



Panasonic a proiectat televizorul EZ1000 tinand cont de utilizator, ca parte a conceptului „Art&Interior”.

O caracteristica principala a acestei abordari este faptul ca se pune accent pe ecranul plat (nu curbat), care pare a pluti deasupra suportului. Modul in care acest televizor a fost fabricat, cu finisaje negre metalice si fara nicio margine vizibila creeaza un aspect natural, elegant, distragand atentia de la constructia sa fizica.

Si nu in ultimul rand, EZ1000 combina perfect forma si functia cu ajutorul sistemului sau de sunet puternic, integrat elegant in suport