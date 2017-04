www.yoda.ro a fost prezent la evenimentul de lansare ce a avut loc la Bucuresti.

Cei de la Samsung nu se opresc - dupa lansarea noului flagship, Galaxy S8, iata ca a venit randul si unei noi lovituri in ceea ce priveste televizoarele! Noua gama QLED si-a facut debutul intr-un eveniment spectaculos la care a facut o demonstratie cu jocuri de lumini celebrul Johannes.

Samsung Electronics a lansat noile televizoare premium QLED in Romania. Acestea sustin pozitia de lider pe care o detine Samsung pe piata de televizoare si angajamentul in definirea viitorului si a tehnologiei avansate.Noua generatie de televizoare QLED a fost creata special pentru a indeplini nevoile de zi cu zi si se concentreaza pe trei puncte-cheie: Q Style, Q Smart si Q Picture. Astfel, noile modele impletesc armonios inovatia tehnologica cu simplitatea folosirii ei, oferind cea mai realista imagine, un design perfect integrat ambiental si o conectivitate extinsa.

„Odata cu lansarea gamei TV 2017, Samsung deschide inca o data un nou drum in categoria de televizoare la nivelul intregii piete, resetand standardele de calitate a imaginii, de performanta si design prin tehnologia QLED. Datorita design-ului 360, a functiilor smart si a calitatiie superioare a imaginii, televizoarele QLED seteaza un nou standard de design si performanta pe piata televizoarelor”, a declarat Victor Armaselu, Director Consumer Electronics in cadrul Samsung Electronics Romania.

Q Picture: imbinarea perfecta intre luminozitate si culoare



Volumul de culoare masoara doua elemente definitorii pentru capacitatea de redare a imaginii: gama de culori si nivelul de luminozitate. Cu cat este mai extinsa gama de culori si cu cat luminozitatea este mai ridicata, cu atat volumul de culori va fi mai mare. Capacitatea televizoarelor conventionale de a reda intensitatea culorilor scade pe masura ce nivelul de luminozitate creste. Cu noua sa tehnologie, televizorul Samsung QLED poate reda 100% volumul de culori, simultan cu o luminozitate de pana la 2,000 niti – o premiera in industria televizoarelor. Acest nivel a fost acreditat de Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), una dintre cele mai mari asociatii stiintifice din Europa. Nu in ultimul rand, televizorul QLED reda niveluri de negru profunde si un contrast accentuat, oferind o experienta de vizionare perfecta, indiferent de luminozitatea incaperii.

Tehnologia Quantum Dot fara cadmiu, dezvoltata si utilizata exclusiv de Samsung, a evoluat in 2017, aducand mai aproape de perfectiune eficienta luminozitatii, stabilitatea si varietatea spectrului de culori. Indiferent de cata lumina ambientala – directa sau indirecta, naturala sau artificiala – este in camera, sau de pozitia si unghiul privitorului fata de ecranul Samsung QLED, experienta de vizionare este la fel de buna.

Q Smart: imbunatateste experienta de home entertainment



Samsung Smart Hub a fost optimizat, iar navigarea este mult mai simpla, integrand pe langa continutul variat si de calitate si noua aplicatie Smart View. Cu ea puteti face simplu conectarea intre un dispozitiv mobil si televizor. Multitasking-ul se simplifica si trece la nivelul urmator. E usor acum sa jonglati intre un film pe TV, o sesiune de gaming sau redarea unei fotografii de vacanta de pe telefon direct pe televizor.

Utilizarea Samsung QLED TV presupune o singura telecomanda. Samsung One Remote poate controla dispozitivele conectate la televizor si integreaza comenzile vocale pentru cautari sau navigare prin functiile Smart TV-ului.

Q Style: Destinat oricarui stil de viata



Prin atractivitatea si eleganta sa minimalista, din orice unghi l-ai privi, Samsung QLED TV adauga valoare stilului incaperii. Instalarea este facila si rapida, fie pe perete prin noul sistem inovator No Gap – care elimina spatiul dintre televizor si perete si permite reglarea in 3 planuri, fie utilizand suportul tip sevalet Studio – care pune in valoare televizorul ca pe o adevarata opera de arta, fie utilizand suportul Gravity – care confera o eleganta desavarsita si o multitudine de pozitii de vizionare.

Singura conexiune intre Samsung QLED TV si orice alt dispozitiv – STB, consola, sistem audio / video – se realizeaza acum printr-un cablu optic unic, Invisible Connection. Noul cablu Invisible Connection reduce dezordinea si firele inestetice, avand un sistem simplificat, cu o singura conexiune.