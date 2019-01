Televizoarele din seria MASTER dispun de funcționalitățile Netflix Calibrated Mode și IMAX Enhanced.

Ambele modele noi, ZG9 8K HDR Full Array LED și AG9 4K HDR OLED, încorporează Picture Processor X1 Ultimate de ultimă generație, pentru detalii și contrast precise.

Introdus toamna trecută în modelele AF9 și ZF9 din gama Master, acest procesor joacă un rol esențial în realizarea imaginilor de calitate ridicată specifice acestei serii. Picture Processor X1 Ultimate are un algoritm unic, special creat pentru 8K, capabil să detecteze și să analizeze inteligent fiecare obiect din imagine.

Sunetul de calitate premium este de asemenea o componentă cheie a experienței de vizionare, iar ambele modele ZG9 și AG9 dispun de noua tehnologie Sound-from-Picture Reality, care reproduce cu precizie poziția sunetului pe ecran, astfel încât atunci când actorii vorbesc, sunetul pare să vină direct dinspre aceștia și nu de la un difuzor aflat în partea de jos a televizorului.

Televizorul ZG9 Super-Large Sized

Televizoarele supradimensionate devin tot mai populare, iar prin noile modele ZG9 de 98 și de 85 de inchi, Sony urmărește să maximizeze experiența cu ecrane foarte mari în living.

Pentru a oferi o calitate premium a imaginii afișate pe display-uri atât de mari, Sony introduce o rezoluție mai mare cu primul său televizor 8K HDR adresat pieței consumer. Având un număr de linii orizontale și verticale de două ori mai mare, rezoluția 8K oferă de patru ori mai mulți pixeli decât cea 4K (sau de 16 ori rezoluția Full HD). Această rezoluție ridicată oferă o experiență de vizionare mai în profunzime, astfel că TV-urile mari 8K se văd la fel de bine de aproape și de la distanță.

Folosind un algoritm propriu, puternicul procesor de imagini X1 Ultimate a fost optimizat pentru a gestiona cele 33 de milioane de pixeli ai televizorului 8K. Același procesor capacitează tehnologia nou dezvoltată 8K X-Reality PRO să aducă orice conținut video aproape de calitatea 8K, folosind o nouă bază de date dedicată 8K pentru a realiza scalarea ascendentă mai precis și mai detaliat.

În plus, tehnologii noi complet dedicate 8K au fost dezvoltate pentru seria ZG9, precum Backlight Master Drive cu full-array local dimming și 8K X-tended Dynamic Range PRO. Backlight Master Drive pe ZG9 are module LED ultra-dense, care sunt controlate independent, astfel încât fac posibil un contrast fără precedent cu luminozitate orbitoare și negru absolut. Pentru a extrage maximum din acest sistem backlight, 8K X-tended Dynamic Range PRO folosește energia economisită pentru a amplifica în mod inteligent luminozitatea din zonele unde aceasta trebuie intensificată.

Poziționarea corectă a sunetului este un alt factor-cheie, pe măsură ce televizoarele devin mai mari. Având în vedere experiența dobândită prin Acoustic Surface Audio a televizoarelor OLED, Sony a extins conceptul la televizorul LED ZG9 Full Array (pe întreaga suprafață) cu Acoustic Multi-Audio.

Pentru a oferi experiența realistă a sunetului ”din imagine”, noul Acoustic Multi-Audio al televizorului ZG9 încorporează 4 boxe orientate frontal: două în partea de jos și două în partea de sus – pentru a oferi o poziționare fidelă a sunetului.

Utilizatorii vor auzi sunetul ca și cum acesta ar veni din ecran, nu din locul în care se află boxa. În plus, ZG9 are un mod TV de boxă central pentru cei care au un setup de home cinema – astfel, TV-ul devine boxa centrală. De asemenea, Dolby Atmos îmbunătățește experiența auditivă, adăugând un câmp sonor amplu, mai bogat.

ZG9 prezintă caracteristica X-Wide Angle, care asigură calitatea imaginii și fidelitatea culorilor, indiferent de unghiul de vizualizare, reducând schimbările de culoare atunci când utilizatorii vizualizează ecranul în afara axei optime. De asemenea, X-Motion Clarity minimizează efectul motion blur fără a sacrifica luminozitatea ecranului.

Televizoarele OLED Premium AG9

AG9 este noul vârf de gamă 4K HDR OLED, disponibil în 3 modele, de 77”, 65” și 55”, fiind deosebit de subțire. Imaginile prind viață prin intermediul unghiului de vizualizare foarte larg, contrastului precis și a tehnologiei OLED ce oferă negru profund. Peste 8 milioane de pixeli cu iluminare proprie sunt controlați precis, individual, de procesorul de imagine X1 Ultimate.

Pe lângă acesta, AG9 are funcția Pixel Contrast Booster, pentru un contrast și culori îmbunătățite în zonele cu luminozitate ridicată. Drept urmare, AG9 oferă o calitate premium a imaginii, apropiindu-se de cea a unui monitor profesional, care prezintă imaginile și culorile în forma lor originală, așa cum au fost gândite de creator. Procesorul îmbunătățește conținutul SD și HD, aducându-l mai aproape de calitatea 4K HDR și redă conținutul 4K HDR la o claritate uimitoare.

Acoustic Surface Audio+ oferă o experiență audio imersivă, sunetul provenind de pe întreaga suprafață a ecranului. Astfel, utilizatorii au parte de noi experiențe de divertisment, cu imagini și sunet aflate în armonie perfectă. În plus, televizorul dispune de un mod prin care acesta devine boxa centrală în cadrul unui setup de home cinema.

AG9 are o grosime redusă; atunci când este montat pe perete cu ajutorul sistemului SU-WL8502, se află la o distanță de 2 ori mai mică de perete față de modelul anterior. În plus, pentru a oferi cea mai bună poziție de vizionare și utilizare flexibilă, SU-WL850 are funcție de rotire, astfel încât poziția televizorului poate fi ajustată în funcție de preferințele utilizatorului (2 Disponibil separat. 3 față de AF9, cu un sistem de montare compatibil.)

Precum ZG9, televizoarele AG9 au funcționalitățile Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, Dolby Vision și Dolby Atmos, pentru a oferi o experiență fidelă viziunii creative a artiștilor.

Atât ZG9 Full Array LED, cât și AG9 OLED dispun de Sony Android TV, care oferă suport pentru o serie de aplicații Google Play, inclusiv YouTube, Netflix, Prime Video și multe altele. Pentru un televizor și o locuință și mai inteligente, ZG9 și AG9 încorporează Google Assistant.

În plus, televizoarele pot fi utilizate hands-free, cu ajutorul microfoanelor incluse de acestea. Utilizatorii pot ”vorbi” cu televizorul utilizând Google Assistant pentru a planifica rapid ziua, descoperi conținut sau pentru a reda emisiuni TV, filme și multe altele.

Pentru o experiență și mai prietenoasă, o nouă telecomandă inteligentă, ușor de utilizat, le permite utilizatorilor să controleze dispozitivele conectate, precum receiver-ele de semnal satelit, playere Blu-ray, consolele de jocuri, fără schimba telecomenzile. Aceasta utilizează frecvența radio, astfel încât televizorul poate fi controlat fără a se orienta telecomanda către el. În plus, noua interfață pentru utilizator oferă acces rapid și ușor către aplicațiile și setările preferate.