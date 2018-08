Vezi comunicatul Sony.

Sony Europa anunță două noi modele de televizoare, care oferă o calitate a imaginii fără precedent, datorită integrării mai multor tehnologii și soluții proprietare Sony cu procesorul de ultimă generație Picture Processor X1 Ultimate.

Cele două modele ale seriei MASTER, AF9 și ZF9 sunt echipate cu un procesor nou de generație următoare, Picture Processor X1 Ultimate. Acest procesor joacă un rol esențial în obținerea unor imagini fidele pentru seria MASTER.

Picture Processor X1 Ultimate poate detecta și analiza fiecare obiect dintr-o imagine cu ajutorul noii tehnologii Object-based Super Resolution de la Sony. De asemenea, Object-based HDR remaster a fost îmbunătățit semnificativ, fiecare obiect putând fi acum remasterizat individual pentru a obține o profunzime mai bună, o textură mai exactă și imagini mai realiste.



Încă din anul 2000, impreună cu Sony Pictures Entertainment s-a creat un Picture mode care îndeplinește criteriile creatorilor de conținut, iar recent standardul HDR a fost inclus în procesul de creare al filmelor. Pentru seria MASTER, în colaborare cu Netflix, Sony lansează „Netflix Calibrated Mode”.

Această funcționalitate unică a fost concepută pentru a reflecta aceeași calitate a imaginii ca în studioul de televiziune, pentru a păstra viziunea și intenția creativă a artiștilor. Prin simpla accesare a unui meniu de setări, Netflix Calibrated Mode reproduce cu fidelitate imaginile pentru a aduce fiecare poveste la viață. Pasionații de divertisment se pot bucura acum de această experiență când urmăresc serialele TV preferate, filmele, documentarele și multe altele pe Netflix.



De asemenea, seria MASTER este compatibilă cu CalMAN, cel mai bun software de calibrare a afișajului de la Portrait Display. CalMAN este utilizat la scară largă de către profesioniști ca instrument pentru a asigura controlul calității conform cerințelor stricte ale creatorilor de conținut în ceea ce privește difuzarea, producția și postproducția. Datorită CalMAN, calitatea imaginii este menținută pe întreaga durată de viață a televizorului.



Inovații în imagine TV, sunet și design

Vârful de gamă AF9 TV vine echipat cu Pixel Contrast Booster, panoul de control original pentru OLED de la Sony. Acesta maximizează gama dinamică prin mărirea zonei de reproducere a culorilor la o luminozitate ridicată. Imaginile sunt îmbunătățite cu detalii și texturi suplimentare.

Televizorul AF9 OLED oferă o calitate înaltă a sunetului datorită noii tehnologii Acoustic Surface Audio+. Acoustic Surface a fost introdus pentru prima dată anul trecut cu seria A1, fiind inclus și în seria AF8 din acest an. Acoustic Surface Audio+ este dotat cu un actuator suplimentar aflat în centrul ecranului și cu un canal adițional subwoofer, cu un sistem de sunet cu până la 3.2 canale.

Actuatorul central suplimentar acționează la fel ca difuzoarele centrale ascunse în spatele unui ecran AT (transparent acustic) specific cinematografelor. Cu cele trei actuatoare și două subwoofere orientate lateral, AF9 creează un câmp sonor bogat, care îmbunătățește considerabil experiența de vizionare. De asemenea, modelul AF9 are un speaker mode central, care permite ca Acoustic Surface Audio+ să fie folosit ca difuzor central al unui sistem home theatre.



AF9, cu afișaj OLED, reprezintă o fuziune ingenioasă a imaginii și sunetului. Toate funcționalitățile sunt concentrate într-un singur design – ecranul și suportul acestuia. Are un cadru rotunjit, foarte neted și un suport acoperit cu material. Aceste caracteristici permit AF9 să aibă un impact vizual remarcabil și, în același timp, să se integreze ușor în orice mediu.



Noua funcționalitate X-Wide Angle a televizorului LCD ZF9 păstrează calitatea imaginilor, indiferent de unghiul din care sunt vizionate. Datorită unui unghi de vizualizare mărit, este redus procesul de schimbare a culorilor atunci când imaginile de pe ecran sunt vizionate în exteriorul axei, astfel încât culorile rămân la fel, indiferent de poziția spectatorului.

În plus, tehnologia X-Motion Clarity reduce efectul de motion blur fără a sacrifica luminozitatea și permite astfel modelului ZF9 să depășească provocările obișnuite întâlnite la panourile LCD.



Rama modelului ZF9 are un finisaj negru, similar celui unei camere DSLR, care se deosebește de aspectul metalic al televizorului. Aspectul minimalist se extinde la suport, care este turnat în aluminiu.



Seriile AF9 și ZF9 includ Android TV, care permite explorarea unei lumi complexe, de filme, muzică, fotografii, opțiuni de căutare, jocuri, aplicații și multe altele. Funcția de căutare vocală facilitează găsirea de conținut, adresarea de întrebări sau controlarea televizorului.

Echipat cu Chromecast încorporat, poate trimite foarte ușor conținut de pe smartphone sau tabletă direct la televizor, în timp ce accesul la Google Play permite vizionarea filmelor preferate, emisiunilor TV și sesiunilor de jocuri pe televizor.



Sony va anunța disponibilitatea seriei MASTER în Europa la o dată ulterioară.