Hashtag-ul #altaintrebare a fost unul dintre cele mai populare in Romania in ultimele zile.

Protestele din Romania din ultimele zile prin care cer Guvernului retragerea ordonantelor de urgenta au avut 3 tinte in prim-plan: presedintele PSD, Liviu Dragnea, primul-ministru, Sorin Grindeanu, si Ministrul Justitiei, Florin Iordache. Ultimul dintre acestia i-a enervat pe protestatari in timpul conferintei de presa in care a refuzat sa raspunda la intrebarile primite, cerandu-le jurnalistilor de peste 20 de ori sa vina cu "alta intrebare".

Drept urmare, multe bannere si mesaje din Piata Victoriei si celelalte orase din Romania (si nu numai) unde oamenii au iesit in strada au folosit expresia pentru a-si exprima supararea.

A fost creat astfel si site-ul AltaIntrebare ca un pamflet - oricine poate posta o intrebare si oricine poate raspunde la intrebari. In mai putin de o zi, sute de utilizatori au scris pe site.