John Pfaff a publicat pe Twitter fotografii cu vechiul său computer Apple, redescoperit întâmplător în mansarda părinților.

Aparatul are aproximativ 30 de ani, dar John a vrut să afle dacă mai funcționează și când l-a pornit, a avut parte de o surpriză uriașă. Computerul este încă în stare perfectă de funcționare.

Mai mult chiar, profesorul spune că a putut să joace pe aparat unul dintre vechile sale jocuri, de când avea 10 ani. A jucat o versiunea salvată a jocului Adventureland, însă recunoaște că s-a descurcat destul de greu, pentru că nu mai ținea minte la ce nivel al jocului ajunsese în urmă cu 30 de ani.

Oh.

My.

God.

An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.

And it works.

Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.

And finds one!

It must be 30 years old.

I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36