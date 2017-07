Vamesii de pe aeroportul din Shenzen, China, au avut parte de o surpriza de proportii.

O tanara a fost retinuta pe aeroportul din Shenzen, dupa ce vamesii au observat ceva ciudat.

Desi parea foarte supla, femeia avea burta si bustul anormal de mari. In plus, purta un cardigan peste bluza, desi era foarte cald afara.

In urma unei perchezitii corporale, vamezii au gasit uimiti 102 telefoane iPhone, lipite cu o banda speciala de abdomenul ei.

Telefoanele erau modele diferite, iar suma totala a acestora s-ar ridica probabil la cateva zeci de mii de dolari, scrie Mashable.

Tanara spera sa treaca ilegal aceste telefoane din Hong Kong in Shenzen, China. In Hong Kong telefoanele iPhone sunt mai ieftine ca in China, prin urmare femeia ar fi castigat bani frumosi, vanzand mai scump telefoanele.

Recordul de telefoane lipite de corp este detinut de un barbat, care a fost arestat pe aeroportul Shenzen in 2015, avand asupra lui 146 de telefoane iPhone.