Un moment de neatentie a costat-o scump pe o tanara din Statele Unite.

Un utilizator Reddit a publicat o fotografie care surprinde un incident amuzant, dar si destul de neplacut.

Tanarul a urcat alaturi de prietena lui in rollercoasterul Magnum XL200 din parcul de distractie Cedar Park, Texas.

La final, a vazut cateva fotografii realizate chiar in timpul cursei. Una dintre acestea, pe care a publicat-o pe Reddit, surprinde un moment extrem de neplacut.

Prietena lui a uitat sa-si asigure telefonul mobil dupa ce a urmat in aparat, iar acesta a cazut in momentul in care rollercoasterul a pornit cu mare viteza.

Poza surprinde exact clipa in care telefonul pare sa pluteasca in aer, deasupra capului fetei. Fotografia a fost realizata automat, de camera foto a aparatului.

Tanarul a povestit despre acest incident pentru ca altii sa nu uite sa-si asigure obiectele cand urca intr-un rollercoaster, care atinge viteze si de 115 km/h.