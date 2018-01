Magazinul Amazon Go a fost deschis la parterul cladirii in care se afla si sediul companiei, in Seattle.

Amazon Go este un magazin cu produse alimentare, singurul lucru neobisnuit fiind lipsa caselor de marcat. Astfel, clientii pot lua produsele de pe raft si pleaca din magazin fara sa plateasca la casa. Asta nu inseamna insa ca produsele sunt gratis. Cumparatorii sunt monitorizati de mai multe camere dotate cu senzori speciali si algoritmi de inteligenta artificiala, care afla imediat ce alimente a cumparat fiecare si in ce cantitate. Clientii folosesc aplicatia Amazon Go si isi scaneaza telefonul la un aparat special, in magazin. Plata produselor se face apoi automat, din contul Amazon al fiecaruia. Amazon a decis deschiderea acestui magazin, dupa ce a testat sistemul timp de un an de zile. Foto: Getty Images