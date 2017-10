Locuitorii din nordul Rusiei au observat pe cer o forma ciudata, ca un urias glob de lumina.

Aceasta imagine, care a fost observata pe cerul noptii saptamana trecuta, i-a nelinistit pe locuitorii din Rusia.

Pe retelele de socializare au inceput sa circule fotografii si comentarii cu posibile explicatii ale fenomenului. Oamenii se temeau ca ar fi un OZN sau un fenomen astronomic nefiresc.

Altii au declarat ca este probabil ceva similar cu aurora boreala, probabil o iluzie optica sau ceva similar. Explicatia ar putea fi insa si mai neobisnuita.

In ziua in care a aparut misterioara minge de lumina pe cer, au fost trase patru rachete balistice deasupra Siberiei, in cadrul unui test nuclear la care a participat inclusiv presedintele Vladimir Putin.

Este vorba de rachetele controversate Satan 2 Topol-M. Acestea sunt rachete balistice intercontinentale care pot transporta incarcatura nucleara.

Rachetele au fost lansate din vestul Rusiei, zona Plesetsk, si din peninsula Kamchatka, in estul extrem al tarii.

Aceste rachete, daca sunt lansate noaptea, pot duce la aparitia de iluzii optice deosebite.

Ele vor lumina cerul intr-un mod neobisnuit, dupa cum a surprins in anul 2015 si fotograful Alexei Yakovlev, in apropiere de orasul Plesetsk.

Imaginile surprinse de el atunci seamana destul de bine cu lumina observata recent pe cerul Siberiei.