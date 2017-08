Putini oameni pot observa cercurile ascunse in aceasta imagine.

Aceasta iluzie optica se numeste Iluzia Coffer si a fost creata de Anthony Norcia, de la Smith-Kettlewell Eye Research Institute.

Aparent, in fotografia de mai jos vedem doar cateva randuri de dreptunghiuri, care sunt asezate una sub alta, in siruri.

Dar, daca ne relaxam putin ochii, vom putea observa si 16 cercuri, ascunse in aceasta imagine. Nu toate persoanele le pot observa insa.

Cercurile apar chiar intre randurile de forme dreptunghiulare.