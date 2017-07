Un desen aparent simplu se dovedeste o adevarata provocare pentru cei care vor sa rezolve testul.

Acest desen este realizat de Kumar Ankit si a fost publicat pe Quora.com, de unde a fost distribuit, devenind foarte repede viral pe Internet.

Multi au incercat sa dea un raspuns corect la intrebarea "cate triunghiuri sunt in imagine?", insa testul nu este asa de simplu cum pare.

Rapsunsurile date de internauti variaza de la 4 triunghiuri la 44, insa varianta corecta este 25, scrie Daily Mail.

Exista 24 de triunghiuri in desenul principal, la care se mai adauga inca unul, care apare in semnatura artistului, in litera A.

Matematicianul Martin Silvertant a realiza aceasta diagrama, care explica mai bine cum trebuie calculat corect numarul de triunghiuri.