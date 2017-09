Un programator a conceput o retea neurala care sa scrie continuarea romanului lui George R.R. Martin.

In asteptarea publicarii ultimului volum din seria Game of Thrones, programatorul Zach Thoutt nu a mai avut rabdare si a decis sa ia masuri.

Cum nu-l poate obliga pe George R.R. Martin sa scrie mai repede ultimul volum din mult indragita serie, Zach a programat o inteligenta arttificiala sa scrie continuarea.

Programul de computer este o retea neurala recurenta, care poate procesa secvente de date, precum textele, asemeni creierului uman.

Astfel, acest program a scris deja 5 capitole originale, care continua povestea din primele volume ale seriei.

AICI poti citi primul capitol din romanul "The Winds of Winter" scris de inteligenta artificiala!

Programul proceseaza toate evenimentele prin primele volume si incearca sa intuiasca o continuare logica. Nu reuseste insa de fiecare data, iar rezultatele sunt uneori de-a dreptul amuzante.

Spre exemplu, putem citi urmatoarele fraze: „Varys a otravit-o pe Daenerys si pe un alt barbat dintre cei morti”.

Thoutt recunoaste ca programul este departe de perfectiune, pentru ca romanele lui Martin contin foarte multe cuvinte si actiuni.

Toate evenimentele trebuie luate in calcul, pentru ca nu cumva sa fie reintroduse in poveste personaje care au murit in volumele anterioare.

Programatorul precizeaza ca nu a editat deloc textul obtinut. Singura lui interventie a fost sa furnizeze computerului primul cuvant din fiecare capitol - care este de fiecare data numele unui personaj.

Este interesant ca printre actiunile prezise de computer se numara si cateva care au fost discutate de fani ca urmari posibile: Jaime Lannister o ucide pe Cersei, Jon Snow zboara pe un dragon, iar Varys o otraveste pe Daenerys.

Ultimul volum din Game of Thrones, care se va numi The Winds of Winter, nu este inca finalizat, iar autorul mai are mult de lucru, dupa cum singur a recunoscut intr-o postare pe blog.