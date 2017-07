Dupa 5 ani in top, melodia cantata de Psy nu mai este pe primul loc pe YouTube.

Celebra piesa "Gangnam Style" a sud-coreeanului Psy a fost detronata in topul YouTube de o melodia cantata de Wiz Khalifa si Charlie Puth - "See You Again".

Aceasta are deja 2.902.084.703 vizualizari, in timp ce piesa lui Psy are numai 2.896.077.618 vizionari.

"See You Again" este o melodia compusa pentru filmul "Furios 7", in amintirea actorului Paul Walker. Piesa a fost nominalizata la premiile Grammy si Oscar.