Recordul anterior era detinut de melodia ”Sorry”, cantata de Justin Bieber.

Piesa "Despacito", cantata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cea mai ascultata melodie la nivel mondial pe platformele de streaming, dupa sase luni de la lansare. Cantecul a fost ascultat de 4,6 miliarde de ori pe toate platformele de streaming.

Luis Fonsi, in varsta de 39 de ani, a spus ca succesul la nivel mondial al piesei sale – care se afla pe primul loc in peste 45 de tari, inclusiv in Marea Britanie, i-a dat speranta in contextul politic din prezent.

"Sunt din Puerto Rico si traiesc in Miami. Traim un moment interesant acum, cand oamenii vor sa ne desparta. Vor sa construiasca ziduri. Sunt mandru ca am reusit sa ofer o melodie care a unit oameni si culturi", a spus artistul.

"Despacito" a ajuns pe primul loc in America Latina dupa lansarea sa din ianuarie si a devenit cunoscuta pentru vorbitorii de limba engleza dupa ce Justin Bieber a auzit melodia intr-un club si a creat o noua versiune a acesteia.

Versiunea lui Justin Bieber, ”Despacito (Remix)”, a avut un succes extraordinar pe platformele de streaming, mai ales pe Spotify si Apple Music. Videoclipul piesei a devenit cel de-al patrulea cel mai vizualizat videoclip pe YouTube din toate timpurile.

Lucian Grainge, directorul general al Universal Music Group, a spus ca succesul piesei ”Despacito” demonstreaza cum streamingul ”democratizeaza” piata muzicala.

”Streamingul a permis ca o melodie cu un ritm diferit, apartinand altei culturi, intr-o limba diferita, sa inregistreze un succes urias. in industrie au predominat artistii vorbitori de limba engleza in ultimii 50 de ani, dar streamingul va continua sa ofere muzica din America Latina la nivel mondial”, a spus el pentru BBC.

Recordurile vor continua sa fie restabilite in contextul dezvoltarii platformelor de streaming – care le ofera acces utilizatorilor la numeroase melodii on-demand, in schimbul unei taxe lunare.

In martie, Spotify a anuntat ca a atras 50 de milioane de abonati. Apple Music a atras 27 de milioane de abonati, dupa doi ani de la lansare, in timp ce Google Play, Amazon Unlimited, Deezer, YouTube si alte platforme au contribuit la succesul melodiei ”Despacito”.

