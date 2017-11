Apple a precizat de la inceput ca pot fi probleme cu recunoasterea faciala in cazul gemenilor.

Inca din momentul prezentarii noului iPhone X, reprezentantii Apple au recunoscut ca pot sa apara probleme cu recunoasterea faciala prin Face ID, insa numai in anumite cazuri: cand este vorba de gemeni identici sau de copii sub 13 ani.

In rest, riscul ca o alta persoana sa poata folosi Face ID este de numai 1 la 1 milion.

Cei de la Mashable au vrut sa vada insa ce se intampla daca doi gemeni identici folosesc Face ID si daca intr-adevar aceasta problema exista. La experiment au luat parte doua perechi de gemeni identici.

Unul dintre gemeni s-a inregistrat ca utilizator pe iPhone X, apoi a blocat telefonul si i l-a dat fratelui sau, pentru a vedea daca acesta il poate porni prin Face ID.

Asa cum era de asteptat, telefonul nu a putut face diferenta intre gemenii identici. Desigur, trebuie sa recunoastem ca uneori si oamenii confunda gemenii identici intre ei, inclusiv rudele si prietenii lor.

Totusi, este posibil ca in timp Apple sa imbunatateasca sistemul Face ID in cazul gemenilor, pentru ca acesta este bazat pe algoritmi, care invata cum se schimba in timp fizionomia unei persoane.

Pana atunci insa, gemenii identici se vad nevoiti sa-si protejeze intimitatea prin vechea metoda a parolei de pe telefon.