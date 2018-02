Un clip publicat pe YouTube prezinta un experiment inedit.

Acest video timelapse surprinde efectul acetonei asupra unei tastaturi. Scufundata timp de 70 de ore in lichidul coroziv, tastatura s-a dizolvat aproape complet.

Imaginile arata efectul puternic pe care il are acetona, o substanta folosita in vopsele sau in solutiile pentru indepartarea lacului de unghii.

Acetona poate dizolva obiecte din plastic, fibre textile artificiale si vopsele.