In Mumbai au fost vazuti mai multi caini maidanezi cu blana de o culoare ciudata.

Animalele au capatat aceasta culoare de un albastru deschis dupa ce au intrat in raul Kasadi, din zona industriala Taloja, Mumbai.

Cainii vagabonzi intra deseori in apa pentru a cauta hrana si pentru a se racori, iar raul este extrem de poluat. Astfel, vopseaua din apa s-a lipit de blana lor, care a capatat aceasta nuanta anormala.

Analiza apei din rau a demonstrat ca deseurile deversate aici sunt foarte periculoase si pentru oameni si ca nu exista un tratament corect de epurare a apei.

Nivelul de oxigen este foarte scazut, in schimb au fost detectate mari doze de clor, substanta foarte toxica.

In zona unde au fost vazuti cainii cu blana albastra se afla multe fabrici, care polueaza apa prin deservarea deseurilor periculoase. In ciuda plangerilor formulate de localnici, calitatea apei din rau este in continuare foarte proasta.

Organizatiile de protectie a animalelor precizeaza ca au observat cel putin 5 caini cu blana colorata in albastru din cauza poluarii.

Deocamdata nimeni nu stie cum afecteaza aceasta vopsea celelalte specii, printre care pestii, reptilele sau pasarile din zona.

Vopseaua albastra deversata in apele raului este folosita de pentru a produce detergenti.

Imaginile cu acesti caini patati de vopsea albastra au fost preluate de presa din intreaga lume, aparand si pe retelele sociale.