Vicepresedintele american Mike Pence este subiectul ironiilor, dupa ce a facut un gest neinspirat la sediul NASA.

Oficialul american a ignorat avertismentele scrise si a atins un echipament pe care NASA il va folosi atunci cand va mai trimite oameni in spatiu, ceea ce a generat o controversa aprinsa, relateaza The Independent.

NASA i-a prezentat lui Pence echipamentul „Orion” – care va fi folosit pentru a trimite astronauti in spatiu – in timpul unei vizite la Kennedy Space Center. Pe echipament se afla o placuta pe care scrie mare „Hardware critic pentru zborul in spatiu. NU ATINGETI!”.

Mesajul nu l-a impresionat, insa, pe numarul doi de la conducerea SUA, care nu s-a limitat sa puna mana, ci chiar a mangaiat echipamentul.

Modulul este pregatit pentru zbor in 2019, alaturi de o racheta noua a NASA, care nu este inca necunoscuta publicului.

Pentru moment, insa, se afla intr-o camera speciala, pentru a nu fi contaminat, murdarit sau avariat inainte de a fi lansat in spatiu. Orice probleme care pot aparea la Orion ar putea intarzia unele dintre cele mai importante misiuni NASA.





In aceste conditii, actiunea lui Pence a starnit un val de ironii si critici pe Twitter, iar unii au spus chiar ca vicepresedintele nu stie sa citeasca.

In cursul vizitei sale la Kennedy Center, oficialul a numit centru „o poarta catre stele” si a spus ca este nerabdator sa vada ce poate face NASA.

"De aici, de pe acest pod catre spatiu, natiunea noastra se va intoarce in curand pe Luna si vom duce americani pe Marte", a adaugat el in aplauzele sutelor de angajati ai centrului spatial, astronauti si demnitari.

Sursa: News.ro