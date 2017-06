Un studio de creatie a folosit noile tehnologii pentru a crea o camera care pare sa prinda viata.

Studioul creativ THEORIZ a realizat un proiect impresionant. Folosing o tehnologie de ultima ora, a realizat o incapere in care peretii si podeaua par sa se miste singuri atunci cand te plimbi.

Nu este vorba de realitate virtuala, ci de o "realitate combinata", in care iluzia, efectele vizuale, se combina cu mediul real.

Astfel, cel care are curajul sa intre in aceasta incapere nu trebuie sa poarte ochelari sau alte accesorii speciale. Simpla lui miscare determina o reactie in timp real, ca si cand incaperea ar fi vie si s-ar misca si ea.

Efectul este pur si simplu ametitor, dupa cum puteti vedea in acest clip de prezentare.

Iluzia este obtinuta de fapt foarte simplu. In tavan exista proiectoare care proceseaza in timp real miscarea oamenilor din interior si astfel proiecteaza pe podea si pe pereti diferite imagini care se misca intr-un anumit fel.