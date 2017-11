Producatorul coreean a difuzat o reclama in care ironizeaza lansarea noului iPhone.

Intr-o reclama la Galaxty Note 8, Samsung prezinta decizia unui fan infocat al Apple, care alege ca dupa 10 ani sa renunte la iPhone si sa cumpere Note 8.

In clipul publicitar sunt ilustrate cozile uriase la care stau in fiecare an fanii Apple, ca sa cumpere cel mai nou model de iPhone.

De asemenea, intamplarile pe care le traieste in decursul timpului fanul Apple arata minusurile pe care le au vechile modele de iPhone: nu au stylus si nu sunt rezistente la apa.

Insa ironia Samsung nu se opreste aici. Unul dintre fanii brandului american, care sta la coada in fata unui magazin, are o tunsoare care aminteste foarte mult de celebrul "decupaj" de pe ecranul iPhone X, detaliu criticat de multi experti si chiar de unii fani.

Cadrul dureaza foarte putin si poate fi ratat daca reclama nu este urmarita atent. Insa ironia este evidenta.