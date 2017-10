Papa Francisc a comentat cu echipajul de pe ISS cele mai importante intrebari despre viata.

Papa Francisc devine astfel al doilea Suveran Pontif care vorbeste prin live streaming de la Vatican cu astronautii ce orbiteaza Pamantului, informeaza The Guardian.

Pamantul este fragil si ar putea sa se distruga singur, le-a spus joi Papa Francisc astonautilor de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), adaugand ca ei au ocazia de a vedea planeta "din ochii lui Dumnezeu".

Suveranul Pontif a fost auzit de cei sase astronauti timp de 20 de minute. Ei au discutat despre dragoste, despre ce-i bucura si cum viata fara gravitatie le-a schimbat modul de a vedea lumea.

Randy Bresnik, in varsta de 50 de ani, astronaut american si comandantul misiunii, i-a spus Papei ca au vazut o lume fara granite sau conflicte.

"Ceea ce ma bucura cel mai mult este sa privesc in fiecare zi afara si sa vad creatia lui Dumnezeu - un pic din perspectiva lui", i-a spus Bresnik Papei Francisc. Departe de razboaie, foamete, poluare sau nebunia omeneasca, a spus el "viitorul omenirii arata mult mai bine de aici de sus".

Suveranul a replicat ca Bresnik a reusit "sa inteleaga ca Pamântul este prea fragil si dispare intr-o clipa".

Astronautul american Mark Vande a spus ca vazând planeta din spatiu l-a facut sa realizeze "cât de fragili suntem".

"Astronomia ne face sa ne gândim la orizonturile nemarginite ale Universului si pune intrebari precum "de unde venim, unde ne indreptam?", a marturisit Papa Francisc.

"Scopul nostru aici este de a impartasi cunostintele, dar cu cât invatam mai mult, cu atât realizam ca nu stim", a afirmat Paolo Nespoli, astronaut italian. "Mi-ar placea ca oameni ca voi, teologi, filosofi, poeti, scriitori sa mearga in spatiu pentru a explora si a intelege ce inseamna sa fii om in spatiu".

ISS, care este activa din anul 2000, este formata dintr-un echipaj de sase astronauti.

Sergey Ryazansky i-a spus Suveranului Pontif ca este onorat sa continue pe urmele bunicului sau, care a lucrat la lansarea Sputnik, primul satelit artificial din lume, lansat de Uniunea Sovietica in 1957.

Francisc nu este primul pontif care vorbeste in cosmos. Predecesorul sau, Benedict XVI, a sunat la ISS in 2011, cand Nespoli se afla in a doua din cele trei misiuni ale sale.

Sursa: News.ro