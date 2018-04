Metoda, desi legala, este foarte controversata.

Linus Phillip, in varsta de 30 de ani, a fost ucis in timp ce incerca sa fuga de politisti, in Largo, Florida.

Barbatul era suspectat de trafic de droguri, iar politistii se pregateau sa-l prechezitioneze, cand Linus a incercat sa fuga cu masina.

Rudele barbatului au suferit un adevarat soc in timpul slujbei de inmormantare, cand politistii au venit in capela firmei de pompe funebre, unde se afla cadavrul lui Linus.

Politistii au incercat sa deblocheze telefonul barbatului folosind amprenta de la degetul sau, insa nu au reusit.

Din punct de vedere legal, politistii nu aveau nevoie de un mandat ca sa incerce deblocareea telefonului. Asta deoarece dupa moartea unei persoane nu mai poate fi invocat dreptul la intimitate sau viata privata, scriu cei de la Phone Arena.

Politistii au sperat ca vor putea debloca telefonul si vor avea astfel acces la informatiile din aparat, care sa-i ajute in finalizarea anchetei in care era implicat si Linus Phillip.

Insa metoda de deblocare a unui telefon folosind degetul unei persoane moarte nu are cum sa functioneze. Senzorii care permit autentificarea prin citirea amprentei functioneaza numai in cazul contactului cu un tesut viu.