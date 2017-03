Daca vrei sa te distrezi si sa-i uimesti pe prieteni, poti instala Windows XP pe un iPhone.

Un tutorial publicat pe YouTube de contul Hacking Jules te invata cum sa-ti instalezi Windows XP pe un iPhone 7.

Ideea este sa te distrezi si sa-ti impresionezi prietenii cu abilitatile tale, pentru ca nu este deloc usor sa faci aceasta modificare.

Trebuie sa cunosti destul de bine programarea, in special limbajele C si C++. In plus, procesorul telefonul nu va functiona foarte bine dupa instalare, va merge destul de incet din cauza noului sistem de operare, scrie Gizmodo. Totusi, poate fi distractiv.

Urmareste acest clip ca sa vezi cum trebuie sa procedezi.