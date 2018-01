Melodia este o colaborare intre Luis Fonsi si cantaretul singaporez JJ Lin.

Versiunea in limba chineza a hitului ''Despacito'', o colaborare intre cantaretul singaporez JJ Lin stabilit in Taiwan si solistul portorican Luis Fonsi, face furori pe retelele de socializare de Asia, desi este vorba de o varianta mai conservatoare si mai putin senzuala decât cea originala.

In patru zile, videoclipul postat de Luis Fonsi pe VEVO a strans 2,1 milioane de vizualizari, iar cantecul a fost difuzat pe numeroase site-uri de Internet, unde a fost vizualizat de nenumarate ori.

Versiunea in chineza compusa de Harry Chang este "mai conservatoare mai putin senzuala decat cantecul original in spaniola, pentru a se putea adapta pietei Chinei continentale", a comentat Rigel Pérez, profesor de limba spaniola din Taiwan.

JJ Lin este unul din cantaretii in limba chineza cei mai premiati la festivaluri, iar ultimul sau album, intitulat in engleza ''Message In a Bottle'', a fost lansat in noiembrie 2017, iar intr-o singura luna a vandut aproape jumatate de milion de exemplare in format digital.

