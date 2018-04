Barbatul conducea o masina cu pilot automat pe autostrada M1 din Anglia.

Anul trecut, soferul Bhavesh Patel a primit o sanctiune usturatoare dupa ce a fost filmat de un alt sofer in timp ce se afla pe autostrada.

Barbatul era intr-o masina Tesla S 60, cu pilot automat. Insa a facut o imprundenta grava, care l-a pus in pericol atat pe el cat si pe ceilalti soferi.

Dupa cum putem vedea in aceste imagini, Patel nu se afla la volan, ci pe scaunul pasagerului, relaxandu-se cu bratele sub cap, in timp ce pilotul automat controleaza toate comenzile masinii.

Conform legii, chiar daca o persoana are masina cu autopilot, cum este Tesla, este obligata sa stea la volan si sa fie atenta la drum, pentru a putea interveni in caz de urgenta. Prin urmare, autopilotul nu poate inlocui un sofer, ci ii ofera doar asistenta.

Fapta lui Patel este ilegala, de aceea a si primit o sanctiune dura: o amenda de 2.500 de dolari, 100 de ore de munca in folosul comunitatii si o interdictie de 18 luni pe autostrada M1. In plus, soferul este obligat sa urmeze si 10 zile de „reabilitare”.