Jocurile video sunt o activitate relaxantă pentru foarte multe persoane, iar telefoanele mobile au devenit dispozitivul principal pentru un astfel de obicei. De Black Friday, pasionații își pot cumpăra telefoane de gaming la prețuri imbatabile.

Dacă vrei să te bucuri cu adevărat de jocurile mobile pe telefon ai nevoie de un smartphone cu anumite caracteristici, iar asta nu înseamnă că nu poate fi și performant, și accesibil.

Oppo Reno4 Z

Un prim exemplu de telefon bun pentru gaming, dar care nu costă o avere este Oppo Reno4 Z, un smartphone performant și cu un ecran cu o rată de refresh de 120 Hz.

Acest telefon are un procesor cu opt nuclee MediaTek, 8 GB RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Ceea ce înseamnă că vei putea rula aproape toate jocurile la setări grafice ridicate. Ecranul este unul destul de mare la cei 6,5 inci ai săi, cu o rezoluție FHD și o rată de refresh de 120 Hz. Apoi, mai avem o baterie de 4000 mAh și o mufă de căști.

OnePlus 7 Pro

Creștem prețul, dar și performanțele și calitatea construcției cu OnePlus 7 Pro. Este un telefon cu specificații tehnice bune și regăsim un procesor Snapdragon 855, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Ecranul este unul OLED cu o densitate de pixeli excelentă de 516 ppi și cu o rată de refresh de 90 Hz.

Sesiunile de gaming sunt susținute de o baterie de 4000 mAh, capabilă de încărcare la 30 de wați, și de o răcire lichidă pentru ca telefonul să rămână la o temperatură optimă și în timpul meciurilor intense.

Asus ROG Phone 3 Strix Edition



Următorul telefon este și cel mai recent lansat și este vorba despre Asus ROG Phone 3 Strix Edition, un telefon făcut pentru gameri. Acesta are un procesor de ultimă generație Snapdragon 865, 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, iar ecranul are o diagonală de 6,6 inci, o rată de refresh de 144 Hz și o luminozitate maximă de 650 de niți.

Acesta are zone sensibile la atingere pentru un control mai bun în jocuri, are răcire lichidă și are posibilitatea de a-i adăuga mai multe accesorii precum un controller sau un al doilea ecran.

Galaxy Z Fold 2



Ultimul telefon din listă este un bonus pentru cei care și-l permit. Este vorba despre telefonul pliabil Galaxy Z Fold 2. Ce-l face special pentru gaming? În primul rând, ecranul de 7,6 inci, atunci când este deschis și rata de refresh de 120 Hz. Nu este un telefon ieftin, nu este pentru oricine, dar experiența de gaming pe un asemenea ecran este una excelentă.

Mai mult, acesta poate fi folosit și pentru multitasking, fiind un dispozitiv care îți sare în ajutor în orice fel de situație, datorită caracteristicilor complexe și performanței de top.