Black Friday 2020 vine cu reduceri uimitoare, inclusiv la telefoane de top pe care le poți cumpăra la un preț redus.

Indiferent că ai nevoie de un nou telefon sau pur și simplu îți dorești unul mai performant, Black Friday e momentul perfect pentru a alege modelul favorit, din selecția magazinelor tale online preferate.

Noi am pregătit o serie de propuneri, pentru cele mai bune telefoane de top pe care le poți cumpăra anul acesta, la prețuri imbatabile.

Samsung Galaxy S20 FE



Ecranul SUPERAMOLED de 6,5 inci, cu rată de refresh de 120Hz este unul dintre punctele forte ale lui Samsung Galaxy S20 FE. Modulul foto triplu, format dintr-un senzor wide de 12MP, unul telefoto de 8MP și unul ultrawide de 12MP îl face să fie unul dintre cele mai complete telefoane de pe piață, iar toate acestea sunt completate de designul atrăgător.

Într-un corp compact, cu o greutate de doar 190 de grame, Samsung Galaxy S20 FE aduce funcționalități avansate – printre care și senzorul de amprentă integrat sub ecran, totul alimentat de o baterie de 4500mAh, ce suportă încărcare wireless la 25 de wați.

OnePlus 8



OnePlus este unul dintre brandurile de telefoane care a adus surprize plăcute în ultimul an, iar una dintre ele este modelul OnePlus 8. Ecranul curbat AMOLED FHD+ de 6,55 inci are o rată de refresh de 90Hz și perforație frontală pentru camera de selfie. Telefonul este echipat cu un procesor Snapdragon 865, are o cameră triplă și este alimentat de o baterie de 4300mAh ce se încarcă rapid la 30 de wați.

Asus Zenfone 7 Pro



Zenfone 7 Pro este unul dintre cele mai noi flagship-uri Asus, iar punctul său de forță este camera flip cu trei senzori care poate fi folosită atât pentru selfie-uri, cât și drept cameră principală. Modulul foto are o camera principală cu senzor Sony IMX686 de 64 megapixeli, wide, o a doua cameră, de 12 MP ultrawide, cu un senzor Sony IMX363, iar a treia cameră are 8MP și oferă zoom optic 3x.

„Sub capotă”, Asus Zenfone 7 Pro are un procesor Snapdragon 865+, 8 GB memorie RAM și capacitate de stocare internă de 256 GB. Toate acesta asigură o performanță bună și îl fac pe Zenfone să fie unul dintre telefoanele interesante de cumpărat de Black Friday.

Xiaomi Mi 10T Pro



Telefonul a fost lansat oficial de curând și în România, iar Xiaomi Mi 10T Pro promite să aducă o serie de inovații. Una dintre ele ar fi camera duală principală de 108MP, care poate filma atât cadre din fața telefonul, cât și din spatele său. Acest lucru o face perfectă pentru vlogging. Modulul foto este completat de o a doua cameră de 6MP și un senzor macro de 5MP. Acesta vine la pachet cu un display generos ce redă culori frumoase și un contrast natural, lucru care îl aliniază cu telefoanele producătorilor de top, la un preț foarte bun.

Sony Xperia 5 II



Sony a lansat în acest an mai multe telefoane, iar Xperia 5 II este, de departe, cel mai atrăgător dintre ele. Este un dispozitiv compact, într-un corp elegant și ușor, care aduce funcții speciale foto și video dedicate fotografilor.

Ca performanță, acesta este alimentat de un procesor Snapdragon 865, care pune în valoare display-ul cu dimensiunile 21:9. Este un telefon performant, iar de Black Friday l-ai putea achiziționa la un preț special.