Black Friday este în toi la anumite magazine, iar la altele va începe în curând. În acest articol îți arătăm cinci telefoane ieftine pe care să le cumperi anul acesta de Black Friday, de la eMAG. Fie sunt reduse considerabil deja, fie vor primi reduceri pe parcurs.

Cinci telefoane ieftine pe care să le cumperi de la eMAG de Black Friday



Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 este un telefon Samsung entry level cu un design modern, patru camere pe spate și un notch în formă de lacrimă. Acesta are un ecran IPS de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare și o mufă de căști de 3,5 mm. Pentru fotografiere ai la dispoziție o cameră wide de 48 MP, una ultrawide de 5 MP, alta macro de 2 MP și mai există o a patra cameră de 2 MP pentru detectarea profunzimii de câmp. Telefonul are un preț bun și o autonomie mare datorită bateriei de 5000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro este genul de telefon pe care ai vrea să-l cumperi dacă ai dori un dispozitiv performant, însă ai vrea să nu cheltuiești foarte mult. Note 9 Pro are un procesor Snapdragon 720G, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, iar bateria este mare de 5020 mAh. Ecranul este mare de 6,67 de inci, este Dual-SIM și are slot pentru card de memorie și mufă pentru căști. Este un best-buy de Black Friday și-l poți cumpăra de aici.

Oppo Reno 4Z

Următorul telefon din listă este unul 5G. Cine a spus că trebuie să cumperi telefoane scumpe ca să te bucuri de 5G? Oppo Reno 4Z are conectivitate 5G și vine la un preț foarte bun. În plus, are 8 GB RAM pentru a ține toate aplicațiile pornite în fundal și 128 GB stocare. Ecranul este unul de 6,5 inci și are o perforație în partea de sus pentru camerele de selfie. Acest model are trei senzori pe spate și doi în față pentru selfie-uri de calitate.

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi este unul dintre producătorii de telefoane care oferă multe modele de telefoane în această categorie de preț. Drept urmare, mai avem un model de la ei. De data aceasta, Xiaomi Poco X3 Pro. Acesta este un smartphone care are cel mai performant procesor dintre toate modelele prezentate aici, anume un Snapdragon 860 și este ajutat de 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Deci cu acest telefon te vei putea juca ce dorești tu și vei putea rula toate aplicațiile din Google Play Store. Poți filma 4K datorită camerei principale de 48 MP și poți face fotografii ultrawide cu camera de 8 MP, iar dacă dorești poți realiza și fotografii macro.

Realme 8 Pro

Ultimul telefon din listă este tot de la un producător chinez, de data aceasta de la realme. Poate că nu este un brand foarte cunoscut, însă realme produce modele ieftine, dar cu componente de top. Realme 8 Pro are un ecran Super AMOLED de 6,4 inci, cu o rezoluție FHD+ și o densitate de pixeli pe inci de 409 ppi. Bateria de 4500 mAh se încarcă foarte rapid datorită tehnologiei de încărcare rapid charge, iar pentru a suprinde toate detaliile de care ai nevoie în fotografii te poți folosi de un senzor de 108 MP.

Acestea au fost câteva dintre telefoanele ieftine și bune potrivite pentru acest Black Friday. Toate pot fi achiziționate de la eMAG, acolo unde găsiți multe alte oferte.

