Telefoanele sunt printre cele mai dorite gadgeturi de Black Friday, iar în acest articol vei găsi câteva dintre cele mai dorite smartphone-uri la cele mai bune prețuri.

Samsung, Apple sau OnePlus sunt unii dintre producătorii de telefoane care au fani devotați datorită faptului că lansează produse bune. Anul acesta de Black Friday găsești câteva modele bune aflate la reducere.

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 5G este un telefon mid-range care surprinde consumatorii cu un design atrăgător și premium. Telefonul este echipat cu capabilități AI de vârf pentru a oferi o experiență video superioară pasionaților de portret, Reno6 5G are o o arhitectură de camere cu senzori de 64 MP, 8 MP și 2 MP, iar camera selfie are 32 MP.

De menționat este și faptul că Reno6 5G și Reno6 Pro sunt singurele modele de smartphone-uri din România ce beneficiază de garanție standard de 3 ani. Modelul Reno6 5G va avea un preț special de aproximativ 2299,9 lei și-l poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy S20 FE

Acest telefon a fost realizat de către Samsung pentru fanii companiei și astfel a creat un dispozitiv performant, cu camere bune, fără ca prețul să fie exagerat. Samsung Galaxy S20 FE este dotat cu un procesor Snapdraon 865, are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, iar ecranul este unul super AMOLED la 6,5 inci și o rezoluție FHD+.

Telefonul este disponibil la un preț special aici.



Xiaomi 11T

Xiaomi este o companie care are foarte multe modele de telefoane în portofoliu, însă gama 11T este una de top și acest model este unul cu un raport/calitate foarte bun. Este un telefon care rulează Android 11 și este echipat cu un ecran măricel la 6,67 inci cu o rezoluție FHD+ și o rată de refresh de 120 Hz. Camera foto principală are 108 MP, cea ultrawide 8 MP și cea telefoto 5 MP. Telefonul are și o baterie mare ce se încarcă foarte repede. Vezi modelul aici.

OnePlus 9 Pro



OnePlus 9 Pro dispune de un sistem de camere foto co-dezvoltat cu producătorul de camere foto Hasselblad, un display QHD+ de 120 Hz, încărcare pe fir la 65 de wați și wireless la 50 de wați, precum și cu chipset-ul de top Qualcomm Snapdragon 888. OnePlus 9 Pro va fi disponibil la prețul special de 3.699,99 lei pentru versiunea cu 8GB RAM și 128GB stocare.

