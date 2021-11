Nu putea fi un Black Friday adevărat fără reduceri la PC-uri sau laptop-uri de gaming. În acest articol am adunat cinci modele de laptop-uri de gaming care te-ar putea interesa.

Nu mai este un secret pentru nimeni că laptopurile au devenit PC-uri performante ce pot fi folosite pentru jocuri, dar și pentru sarcini creative precum creare de conținut, editare video sau creare de ilustrații și așa mai departe.

Fie că te joci toată ziua Call of Duty sau că editezi clipuri video, mai jos ai câteva laptop-uri care pot face asta cu succes.

Asus ROG Strix G15

Dacă nu ai buget extraordinar de mare, dar vrei un laptop cu personalitate atunci ai putea să te uiți la ASUS ROG Strix G15. Modelul acesta este potrivit pentru fanii FPS-urilor deoarece are un ecran rapid de 144 Hz și jocurile rulează cu ajutorul unei plăci video Nvidia GTX 1650 și cu un procesor AMD Ryzen 7 4800H. Și ca să ieși în evidență este iluminat RGB.

Acer Nitro 5

Cam în aceeași zonă de preț, dar cu un plus de performanță se află Acer Nitro 5 și cu acesta te vei putea bucura și de jocuri cu ray tracing datorită plăci video RTX 3050. Din păcate, laptop-ul de 15,6 inci are doar 8 GB memorie RAM, însă poți adăuga mai multă pe viitor. Ecranul este FHD și are o rată de refresh de 144 Hz.

Gigabyte AORUS G5 KC

Trecem la următorul nivel de preț cu Gigabyte AORUS G5 KC deoarece acesta are un procesor Intel i5-10500H, 16 GB RAM, un SSD de 512 GB și o placă video Nvidia RTX 3060. Modelul este unul clasic și cam butucănos, însă în gaming și editare video se va descurca bine datorită componentelor performante.

Asus ROG Strix G15 cu procesor AMD Ryzen 9



Dacă ești fan AMD, atunci ai putea încerca acest model de la ASUS, tot din seria Strix G15, însă de data aceasta este dotat cu procesor și placă video AMD. Este vorba de un procesor puternic Ryzen 9 5900HX și o placă video RX 6800M. În plus, ecranul este extraordinar de rapid la 300Hz fiind excelent pentru jocul competitiv.

Lenovo Legion 7

Dacă ești gata să investești mai mult și vrei cele mai performante componente într-un corp de laptop, atunci ai putea cumpăra acest model Lenovo Legion 7, deoarece are un procesor foarte performant Intel Core i9-11980HK și o placă video la fel de performantă, Nvidia RTX 3080. În plus, la interior găsești 32 GB memorie RAM și un SSD suficient de mare de 1 TB pentru toate jocurile tale.

