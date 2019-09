Comunica

Daca singurul tau contact cu angajatii consta intr-un simplu salut la intrarea si iesirea din birou, strategia ta de comunicare necesita imbunatatiri. Nici newsletter-urile periodice trimise echipei nu fac mare lucru, pentru ca sunt impersonale si, de multe ori, trecute cu vederea. Vorbeste cu angajatii fata in fata, afla care sunt multumirile si nemultumirile lor, daca intampina probleme sau daca si-ar dori sa-si imbunatateasca anumite skilluri. Echipa ta trebuie sa se simta importanta, iar dialogul este una dintre cele mai eficiente metode de a-ti arata aprecierea fata de oamenii cu care lucrezi.

Fii un exemplu

Nu te poti astepta ca angajatii tau sa munceasca din greu sau sa aiba un anumit comportament daca tu nu esti un exemplu in acest sens. Daca demonstrezi ca esti entuziasmat de obiectivele companiei, echipa ti se va alatura si va fi mult mai determinata sa te ajute sa atingi acele scopuri. In plus, nu uita ca buna dispozitie este contagioasa - in special la locul de munca.

Arata-le ca sunt importanti

Da-le angajatilor ocazia sa aleaga modul in care isi fac treaba. Cere-le parerea si sugestiile despre cum isi pot imbunatati performanta. Cei mai multi membri ai echipei au idei despre cum ar putea deveni mai eficienti, insa ar putea ezita sa le impartaseasca cu tine daca nu ii intrebi. Implementeaza un sistem de acordare a recenziilor si discuta pe baza acestora. Nu uita ca, pentru a le arata ca acestia conteaza in companie, trebuie sa pui in aplicare cele mai bune sfaturi si sugestii primite de la angajati. Mai mult, ar trebui sa le arati ca ai incredere in ei, lasandu-i sa ia propriile decizii.

Ofera-le oportunitati de avansare

Angajatii sunt mult mai motivati atunci cand stiu ca munca lor ar putea rezulta intr-o avansare. Daca traiesc cu impresie ca nu exista nicio oportunitate de a avansa, atunci s-ar putea sa nu mai lucreze cu atat entuziasm si determinare. Sa fim realisti: nimeni nu-si doreste un job care nu duce nicaieri. De aceea, este bine sa oferi echipei tale traininguri care ajuta angajatii sa dobandeasca skillurile de care au nevoie pentru a face urmatorul pas in cariera. Ajutorul acordat echipei in scopul promovarii iti da ocazia sa construiesti companiei o reputatie de angajator ideal.

Beneficii

Beneficiile vor motiva intotdeauna angajatii - si nici nu trebuie sa cheltui o avere pentru acestea. Poti oferi beneficii precum o zi libera in plus, bonuri de masa, bilete la film sau orice altceva prin care-ti poti arata aprecierea fata de echipa cu care lucrezi. Desigur, bonusurile financiare sunt si ele o solutie recomandata.

Motivatia constanta joaca un rol esential in productivitatea si retentia angajatilor. Foloseste, asadar, trucurile si ideile din acest articol pentru a avea o echipa bine inchegata si determinata sa obtina rezultate bune.