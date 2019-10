La Grădina Zoologică din Paris a fost prezentat, în premieră, un nou organism extrem de misterios, pe care cercetătorii l-au denumit „blob”.

Acesta este o formă de viață unicelulară, de dimensiuni extrem de reduse, care se comportă ca un animal, deși arată ca o ciupercă.

Blobul nu are stomac, nici gură, dar poate să detecteze și să digere hrana și, de asemenea, se poate deplasa chiar dacă nu are picioare sau aripi. Organismul este o masă amorfă, are 720 de sexe și se vindecă în două minute, dacă este segmentat în două, relatează Reuters.

„Este o fiinţă vie, un mister al naturii'', a declarat Bruno David, director al Muzeului Naţional de Istorie din Paris. „Ne surprinde pentru că nu are creier, dar este capabilă să înveţe comportamente'', a adăugat acesta, care a precizat că în cazul în care două astfel de „picături'' sunt unite „cea care a învăţat va transmite cunoștințele ei și celeilalte. Știm sigur că nu este o plantă, dar nu am stabilit încă dacă este un animal sau o ciupercă''.

Organismul a fost botezat după numele filmului SF horror „The Blob”, cu Steve McQueen, în care „picătura” consumă tot ce îi stă în cale într-un orăşel din Pennsylvania. Începând din acest weekend, blobul va putea fi văzut la Grădina Zoologică din Paris.