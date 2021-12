Fotbaliștii sunt cu siguranță pasionați și de jocuri video, iar nume de top obișnuiesc inclusiv să facă streaming pe Twitch.

Iată, așadar, care sunt cei mai cunoscuți fotbaliști pasionați de jocuri video:

1. Neymar - Fără niciun dubiu, starul lui PSG este cel mai cunoscut fotbalist pa-sionat de jocuri. De altfel, el are inclusiv cont pe Twitch, unde face streaming. Și are nu mai puțin de 1.7 milioane de urmăritori. Are o mulțime de preferințe când vine vorba de jocuri. Printre cele pe care le joacă cel mai frecvent sunt CS:GO, Among US, Fortnite și Call Of Duty. Ca fotbalist, Neymar deține recordul celui mai scump transfer făcut vreodată. A fost achiziționat de PSG de la FC Barcelona pentru 222 milioane de euro. Evoluțiile sale din acest sezon au fost însă în scădere.

2. Harry Kane - Atacantul lui Tottenham este pasionat să se joace atât pe desktop cât și pe consolă. De altfel, el a mărturisit că are un adevărat set-up de gaming în locuința sa. Iar jocul său preferat este Fortnite. Mai mult, el a mărturisit că se joacă și online alături de doi dintre prietenii săi fotbaliști, Dele Alli și Harry Maguire. Ce-i drept, Kane a afirmat că numărul orelor petrecute în fața ecranului e ceva mai mic în ultima vreme, după ce a devenit tată pentru a treia oară. Kane este însă unul din-tre cei mai buni fotbaliști din lume, iar în vară a fost dorit intens de Manchester City. Evoluțiile sale din acest sezon au fost în scădere, după ce nu a fost lăsat să plece, astfel că Harry Kane este în acest moment abia al șaselea favorit la câștigarea titlului de golgheter din Premier League, conform cotelor din secțiunea pariuri sportive NetBet . El are cota 21.00 și e întrecut de Mohamed Salah (cota 1.55), Ro-melu Lukaku (cota 10.00), Cristiano Ronaldo (cota 11.00), Sadio Mane (cota 15.00) și James Vardy (cota 15.00).

3. Sergio Aguero - Atacantul legitimat la FC Barcelona are probleme de sănătate și presa internațională a scris că este pe cale să se retragă. Dar gaming-ul este o altă mare pasiunea a sa, pe care ar putea să o transforme chiar într-o carieră. De altfel, după precedenta accidentare, în perioada de recuperare Aguero și-a făcut cont pe Twitch și a făcut o mulțime de live-uri în timp ce se juca. Iar jocurile sale preferate sunt FIFA, dar și Among US, pe care l-a jucat online inclusiv alături de Neymar. Aguero s-a transferat în vară la FC Barcelona de la Manchester City, însă nu a apucat să joace prea mult din cauza problemelor de sănătate.

4. Diego Jota - Jucătorul lui FC Liverpool este de-a dreptul impresionant când vine vorba despre FIFA. A terminat pe primul loc în lume în Weekend League, dar și-a făcut și o echipă de esports, astfel că participă uneori și la competiții profesioniste online . Portughezul este un jucător foarte bun atât la FIFA, dar și în realitate. Liver-pool a plătit 45 de milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2020 de la Wolverhamp-ton, iar evoluțiile sale sunt din ce în ce mai bune, motiv pentru care și-a câștigat un loc de titular în echipa lui Jurgen Klopp.

5. Zlatan Ibrahimovic - Veteranul lui AC Milan nu pare genul de om care să se joace pe calculator, dar în realitate este un mare fan al Fortnite. De altfel, Ibrahimovic a dezvăluit că se joacă alături de prietenii săi din când în când și că îl relaxează. Ajuns la 40 de ani, Ibrahimovic continuă să joace la cel mai înalt nivel și este unul dintre cei mai buni marcatori de la AC Milan. Prestațiile sale ajută echipa cu adevărat să lupte pentru titlul din Serie A.

