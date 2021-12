Se apropie perioada Sărbătorilor de iarnă și nu puține companii au lansat jocuri cu tematică adaptată, care atrag foarte mulți oameni în această perioadă.

Așadar, iată 5 recomandări de jocuri pe care să le încerci în această perioadă:

1. Spider-Man: Miles Morales - Acest joc lansat în 2020 îl prezintă pe super-eroul Miles Morales, iar acțiunea are într-un oraș New York în preajma Crăciunului. Astfel, ai posibilitatea să îl controlezi pe Miles prin New York, să reușești misiuni și să deblochezi noi gadgeturi pe măsură ce avansezi în joc. De altfel, o scenă din joc include chiar și o cină de Crăciun. Jocul celor de la Sony Interactive Entertainment este disponibil pe PlayStation 4 și 5 și a fost lansat în urmă cu un an. Recenziile acestui joc au fost bune, motiv pentru care a avut mai multe nominalizări la gala The Game Awards 2020. De altfel, în lume s-au vândut peste 6.5 milioane de ex-emplare ale acestui joc.

2. A Christmas Carol Megaways - Pentru pasionații de jocuri cu tematică de Crăciun sunt foarte multe opțiuni când vine vorba de pacanele online . Iar unul din-tre cele mai bune este A Christmas Carol Megaways. Inspirat din filmul cu același nume, acest joc lansat de compania Pragmatic Play are o coloană sonoră adaptată la perioada Crăciunului, grafica este excelentă, iar pe ecranul de fundal ninge. În plus, printre simbolurile jocului sunt personajele din A Christmas Carol. De ase-menea, jocul îți permite să cumperi rotiri gratuite și să beneficiezi de o șansă dublă de a câștiga un mod de joc.

3. Super Mario Odyssey’s Snow Kingdom - Acțiunea din jocul lansat în 2017 are loc în Shiveria, un oraș înghețat ficțional, situat în Siberia . Pe fundalul acestui joc se aud clopoței ce te duc cu gândul la Sărbători, iar unii inamici, denumiți Goombas, poartă fesul lui Moș Crăciun. Sunt mai multe misiuni pe care Mario trebuie să le îndeplinească în acest joc. În prima dintre ele, trebuie să-i ajute pe shiverieni să deblocheze intrarea la o cursă. Apoi, Mario va intra în cursa denumită Bound Bowl Grand Prix, iar dacă va reuși să câștige va primi bonusul Multi Moon, care readuce gloria de odinioară Regatului Înghețat și va aduce bucurie în rândul shiverienilor.

4. Batman: Arkham Origins - Un joc mai vechi, pe care Warner Bros l-a lansat în 2013, în care acțiunea are loc într-un oraș Gotham înghețat, în preajma Sărbătorilor. De altfel, chiar în Ajunul Crăciunului în Gotham City sosesc opt dintre cei mai mari asasini cu scopul de a-l captura. Dar Batman este nevoit să își facă iar dreptate de unul singur, în timp ce are probleme și cu Joker și Anarky. Jocul este disponibil pe Microsoft Windows, PlayStation 3, Wii U și Xbox 360. La vremea lui a fost un joc decent și a primit nominalizări la Game Critics Awards 2013 . De altfel, a avut vânzări foarte bune în Marea Britanie, dar și pe Steam.

5. Farm Snow: Happy Christmas Story with Toys & Santa - Acest joc pentru dis-pozitivele mobile are peste 5 milioane de descărcări numai pe Android și un rating de 4.6 stele din peste 130 de mii de voturi exprimate. Practic, controlezi o fermă de Crăciun, pe care trebuie să o amenajezi cu o tematică specială și să o decorezi. Iar în peisaj apar și cadourile. Este un joc simplu, cu o grafică interesantă, care îți poate fura câteva ore din viață. Momentul în care renovezi ferma pentru a fi cu adevărat pregătită pentru Crăciun te antrenează cu siguranță pentru perioada Sărbătorilor.

