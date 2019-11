Camerele spion au devenit tot mai populare in ultimii ani si sunt utilizate in toata lumea, inclusiv in Romania, unde iUni este principalul furnizor. Aici avem acces la o gama diversificata de astfel de device-uri pe care le putem alege in functie de necesitati si de bugetul alocat. Totusi, important este faptul ca e disponibila cate o optiune pentru toata lumea, iar mai departe putem descoperi cateva dintre cele mai populare modele.

Camera spion bec Una dintre cele mai grozave variante este camera spion ascunsa intr-un bec. In primul rand, acesta este un bec perfect functional, fiind modern si, in plus, este dotat cu senzor de miscare, astfel incat inregistrarea imaginilor sa inceapa doar atunci cand este nevoie. Si unghiul larg de filmare, de 360 de grade este ideal datorita faptului ca permite capturarea tuturor detaliilor dintr-un spatiu. WiFi-ul permite urmarirea imaginilor in timp real de pe orice dispozitiv, telefon, laptop sau tableta. Camera spion bricheta Important este ca o camera spion sa fie ascunsa in obiectele aparent obisnuite, care nu vor da de banuit celor din jur. Asadar, un bun exemplu este chiar o bricheta intrucat acesta reprezinta un accesoriu care nu lipseste din arsenalul fumatorilor si nu numai. Gadgetul este dotat cu o camera ce are capacitatea de a inregistra imagini Full HD si poate fi utilizat pana la doua ore. Ceas spion O alta sugestie din partea iUni este ceasul de mana spion FOX8 care este dotat cu mai multe functii importante. Nu numai ca dispozitivul are capacitatea de a inregistra Full HD, insa dispune si de tehnologie wireless si Night Vision pentru a filma foarte bine chiar si in conditii de iluminare mai slaba. Senzorul de miscare este, din nou, foarte util, iar memoria interna de 16 GB permite stocarea locala a celor mai importante filmari. Multe alte forme Totusi, optiunile nu se limiteaza numai la atat, pentru ca iUni vine cu nenumarate alte propuneri, fiind imposibil ca aici sa nu fie descoperita cea mai buna varianta pentru toata lumea, indiferent ca vorbim de o camera spion ascunsa intr-o boxa, intr-un pix, intr-o rama foto, intr-o cheie de masina, o sticla de apa, detector de fum, sapca, cravata, curea si nu numai. Protejarea locuintei si siguranta familiei Bineinteles, aceste dispozitive au mai multe roluri, iar unul dintre cele mai importante este acela de protejare a locuintei si contribuie semnificativ la siguranta familiei. Un asemenea gadget poate fi ascuns in orice punct al casei, ceea ce presupune ca toti musafirii nepoftiti pot fi inregistrati fara stirea acestora. Totodata, parintii care suspecteaza activitatea neadecvata a dadacei o vor putea monitoriza cu usurinta. Monitorizarea angajatilor O camera spion este potrivita si la serviciu, acolo unde pot fi monitorizatii angajatii pentru identificarea celor care nu isi indeplinesc task-urile sau care se implica in alte activitati nepotrivite, fara sa fie nevoie de investitii importante in fel si fel de sisteme de securitate. Stoparea infractiunilor O alta idee este aceea de alegere a dispozitivelor care sa fie vizibile, astfel incat prin intermediul acestora exista toate sansele de stopare a infractiunilor. Daca infractorii sesizeaza ca pot fi expusi riscului de a fi monitorizati, in cele mai multe dintre cazuri, vor renunta la idei. Inregistrarea dovezilor necesare Nu in ultimul rand, o camera spion va inregistra orice activitate conteaza si va aduce dovezile necesare in acest sens. Fie ca vorbim de o infractiune, de un copil neastamparat, de doi soti gelosi, posibilitatile sunt nenumarate, iar iUni vine cu nenumarate modele care pot fi alese in functie de orice context, astfel ca merita sa descoperi chiar acum toate optiunile.