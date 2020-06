Aproape toti cei care au incercat sa o rezolve, au gresit!

Problema se numeste Puzzle-ul triunghiului sau Puzzle-ul patratului lipsa. Rearanjand cele 4 figuri geometrice, apare, surprinzator, un patratel in plus! Problema a aparut in 1953, cand a fost formulata de magicianul Paul Curry.

Intrebare: de unde a aparut patratul lipsa? Daca nu iti dai seama, urmareste videoclipul asta: