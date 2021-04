Apple a reîmprosmătat gama de iMac-uri cu noi modele colorate, subțiri și performante datorită procesorului M1.

iMac-ul Apple nu a mai fost schimbat, din punct de vedere al design-ului, de ceva timp și era timpul pentru o împrospătare a gamei. Noile iMac au display-uri de 24 de inci cu o rezoluție 4,5K și cu margini subțiri sus și pe laterale. Spatele iMac-ului nu mai este bombat, ci plat, iar Apple susține că a redus volumul cu 50%. Ecranul vine și cu True Tone pentru ajustare automată a temperaturii ecranului în funcție de zi.

Apple aduce și o cameră nouă cu rezoluție FHD și cu un senzor mai mare pentru video call-uri mai bune. Odată cu asta atunci și noi microfoane pentru o calitate audio și mai bună.

Noile iMac au o grosime de doar 11,5 mm, iar Apple spune că sunt mai silențioase și mai reci decât celelalte modele datorită procesorului M1, care s-a dovedit a fi foarte performant. Noul model are doar două ventilatoare mici. Un singur cablu iese din iMAC pentru alimentare și pe acesta poate fi atașat și cablul de Internet. În materie de conectivitate, acesta are patru porturi USB-C, iar două suportă Thunderbolt. Modelul de bază vine cu 8 GB RAM și un spațiu de stocare de 256 GB sub forma unui SSD.

Alături de aceste computere, Apple a lansat o tastatură, un mouse și un trackpad în aceleași culori pentru a se potrivi cu noul setup. Tastatura are și un buton de Touch ID pentru o logare mai sigură.

Modelul de bază are un preț de pornire de 1300 de dolari în SUA, iar unele culori sunt disponibile doar pentru modelul mai scump de 1500 de dolari. Noile iMac-uri vor fi disponibile începând cu jumătatea lunii mai, iar precomenzile încep pe 30 aprilie.