Apple a reînceput lucrul la proiectul său de mașină autonomă și vrea să creeze ceva ce niciun alt producător de automobile nu a reușit să facă.

Proiectul unei mașini Apple au început în 2014, iar de atunci acesta a trecut prin multiple transformări. La un moment dat, zvonurile sugerau că Apple și-a abandonat planurile pentru un vehicul și că s-ar concentra în schimb pe software, dar zvonurile au început să apară din nou în 2020. Acum a fost clarificat că Apple intenționează să-și lanseze propriul automobil.

După cum explică Bloomberg, Apple a lucrat la două tipuri de vehicule, unul care are capacități limitate de conducere autonomă și un al doilea cu funcționalitate completă de conducere autonomă care nu necesită intervenție umană. Iar compania ar urma această a doua cale sub conducerea lui Kevin Lynch. care s-au alăturat proiectului la începutul acestui an.

Apple vrea să proiecteze o mașină care să nu aibă volan sau pedale și cu un interior proiectat pentru condusul autonom. Totuși, compania ia în considerare includerea unui volan, care ar putea fi necesar pentru ca oamenii să poată prelua controlul în situații de urgență. Ar putea fi inclusă o tabletă asemănătoare iPad-ului cu care pasagerii ar putea interacționa.

Apple își propune să lanseze mașina autonomă în patru ani, adică în jurul anului 2025. Dacă Apple va putea atinge acest obiectiv, depinde și de capacitatea de a dezvolta un sistem complet de conducere autonomă.

În ceea ce privește aspectul mașinii, cei de la Vanarama au realizat câteva imagini bazate pe brevetele înaintate de Apple până acum.

