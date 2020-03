AirPower este un stand de încărcare wireless, care poate încărca simultan un iPhone, un Apple Watch și căști AirPods. Prezentat oficial pe 12 septembrie 2017, acest gadget nu a fost însă lansat niciodată pe piață, spre marea dezamăgire a fanilor, iar anul trecut Apple a anunțat că va abandona proiectul.

Cu toate acestea, gigantul american ar putea să revină asupra deciziei. Potrivit analistului Jon Prosser, Apple a început deja să producă prototipuri ale acestui dispozitiv.



AirPower isn’t dead ????

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

???????????????????? pic.twitter.com/tjbbViwGM2